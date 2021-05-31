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Университет креативных индустрий «Меганомика» создадут в Крыму

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Арт-кластер «Таврида» объявил о создании в Крыму Университета креативных индустрий «Меганомика». О проекте рассказал директор платформы Сергей Першин.

«Мы создаем в Крыму Университет креативных индустрий «Меганомика». Это будет постоянно действующий, круглогодичный образовательный центр. Проект некоммерческий, в университете будут проходить обучение, переподготовку и повышать свою квалификацию профессионалы из разных индустрий со всей России», — сообщил он.

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По словам Першина, открытие университета планируется в 2023 году. Директор арт-кластера уточнил, что на первом этапе обучение смогут одновременно проходить до 300 слушателей из любых регионов страны вне зависимости от направления деятельности и возраста.

В текущем году на площадке пройдут шесть модулей апробации образовательных программ университета. Обучение будет нацелено на развитие креативно-управленческих способностей у менеджеров разного уровня государственного и корпоративных секторов, представителей средств массовой информации, лидеров НКО, образования и других, отметил директор платформы.

«Меганомика» будет проходить на одной площадке с традиционными для «Тавриды» арт-школами для молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. Таким образом мы создаем условия, чтобы разные профессиональные аудитории обменивались знаниями, опытом и навыками. Развитие межличностных связей на пересечении различных индустрий и сфер деятельности, формирование единого сообщества лидеров с креативными компетенциями позволит нашей стране быстрее и эффективнее реагировать на вызовы меняющегося мира», — заявил Першин.

К настоящему моменту завершены подготовительные работы, а архитектурный проект Университета креативных индустрий проходит согласование в Главгосэкспертизе. Университет строится на территории арт-кластера под Судаком и включает в себя кампус для проживания, образовательные пространства, творческие мастерские и другие многофункциональные площадки, добавил директор «Тавриды».

10 мая события российского фестиваля «Таврида.АРТ» 2020 года удостоились шести наград — двух золотых медалей, трех серебряных и одной бронзовой — на Международном конкурсе в области событийной индустрии Global Eventex Awards.

Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование». Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до экосистемы сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.

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