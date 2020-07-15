Крымские мотивы: как стать звездой за неделю

На молодежном форуме «Таврида» в Крыму создан полный цикл производства вокальных звёзд. Всё — от написания песни и исполнения до съёмок клипа с подтанцовкой — участники арт-кластера делают сами. По завершении творческой смены самых талантливых и креативных ждёт годовой контракт с продюсерами и звукозаписывающим лейблом. Каковы ожидания молодежи от недели на полуострове, что она рассчитывает приобрести, пройдя антишколу «Тавриды», выяснили «Известия».

Жара зажигает

Июль в Крыму самый жаркий месяц. Уже ранним утром столбик термометра поднимается к 30-градусной отметке. Чтобы зарядить участников «Тавриды» позитивом, в шесть на полную катушку врубают энергичную музыку. На горе в это время начинаются занятия по йоге и медитации, на пляже — урок по аквааэробике. Но ранние тренировки участники, как правило, пропускают.

— Не торопятся молодые люди, спят, у них здесь только одно увлечение — музыка, которой они занимаются до поздней ночи, — сетует тренер по йоге Валерия. — Мы с пониманием относимся к этому. Репетиции, занятия, лекции, запись клипов, работа в студии — это, конечно, важнее.

Смена или антишкола на «Тавриде» длится не больше недели. Хочется это время использовать разумно. И ребят не смущает даже невозможный зной. Если назначена танцевальная репетиция — взбодрись, соберись и вперёд на сцену. Она установлена у моря, но это не спасает. Но в эти дни ветром даже не пахнет.

За часовое занятие с танцоров сходит семь потов. Хореограф предлагает сделать перерыв, но его будто не слышат и продолжают работать, подпевая фонограмме: «Ой, не ходи же ты за мной...». Пару дней назад ребята сделали модную аранжировку и записали демо в студии кластера. Имена авторов композиции пока держат в секрете. Под модный бит сборная танцоров создает номер для концерта, который по причине пандемии решили не проводить на выезде. Участники выйдут на сцену, выступление покажут в Zoom и на официальных аккаунтах арт-кластера. Концерт пройдет под девизом «Мы вместе». Это слоган всех акций форума.

Чем заниматься в кластере во время смены решают сами ребята. Запросы они высылают ещё до вылета на «Тавриду». По их просьбе в нынешнем году открыли студию звукозаписи.

— Совсем скоро запустим кросс-студию «Литература и медиа», появится свое пространство у художников. Замысел в том, чтобы в процессе сотворчества участники попробовали себя в разных качествах, — рассказала «Известиям» контент-продюсер форума Ксения Артемьева.

Самые большие ожидания у начинающих артистов от занятий с продюсерами и опытными коллегами. Молодежь интересует, как строить взаимоотношения с потенциальным работодателем. А еще от педагогов они ждут уроков, как держать себя на сцене, правильно говорить, создавать имидж.

— Сейчас им важно стать маленькой звездочкой, которую заметят, будут приглашать и продюсировать,— считает Ксения Артемьева. — По окончании антишколы самому яркому из них вручим премию — годовой контракт от арт-кластера «Таврида» на продюсерское сопровождение. Победителей будет десять, по количеству антишкол, запланированных до октября.

Запрос и спрос

Продюсерские компании, стриминговые сервисы и звукозаписывающие лейблы заинтересованы в новых кадрах. Аудитория широкая, и под каждую есть свой запрос.

— В прошлом году я попал на рэп-смену, хорошо показался, после позвали на фестиваль «Таврида-Арт», который проходил здесь же в конце лета, — рассказал фристайлер Артём Азаров. — Это круто выступать на 30-тысячную аудиторию. После мне предложили контракт на три года с продюсерской компанией. Я обрадовался, но, увы, нам пришлось расстаться.

Условия, по словам Артема, были не слишком комфортные. Его не устроил постоянный контроль компании и финансовые взаимоотношения. В итоге он отказался от услуг продюсеров. Решил, что сам справится. Сейчас пишет песни, читает фристайл, работает с детьми с особенностями развития. Хотя парень по образованию инженер магистрального транспорта, своё будущее он видит в музыкальной индустрии. И признается: ему нужен не контракт с дистрибуцией, а команда, с которой он сможет работать и развиваться.

В отличие от Артёма, у Натальи Колюжной из Астрахани большие надежды на «Тавриду». Девушка поёт джаз и ищет продюсера.

— После этой антишколы, я остаюсь на следующую, — поделилась планами Наталья. — На нее должны приехать представители академии Игоря Матвиенко «М.А.М.А». Пока пишу музыку, работаю над аранжировками, хотелось бы также пообщаться с профессионалами, получить от них совет.

Ну, а если после смены на форуме продюсерской поддержки не последует, певица сделает ставку на интернет, поскольку считает, что завоевать свою аудиторию можно и там.

Эту позицию разделяет ивент-эксперт Людмила Белякова. В пандемию, когда жизнь переместилась в интернет, мы поняли, что у молодёжи сильна потребность в самопрезентации, пояснила она. Умение подать себя важно даже в онлайн. Людмила учит ребят, как это сделать без страха и дрожи в коленках. По её словам, прежде надо стать самим собой и заинтересовать аудиторию. В оффлайне у них может быть 80 зрителей, а в онлайне — тысячи.

Многие участники «Тавриды» приезжают сюда за энергией и мотивацией. Кроме того, у них есть примеры удачных стартапов. Анет Сай теперь артистка лейбла Black Star. А еще два года назад выступала на сцене «Тавриды» под собственным именем Анна Сайдалиева. Творческий дуэт Олег Сидоров и Настя Белявская участвовал в проекте «Голос», сейчас ребята — резиденты «Тавриды» и популярные блогеры. Дмитрий Колоницкий, который исполняет свои песни под гитару, попал в «Голос» после форума. Рэпер Коля Кировский из Вятки заключил свой первый контракт со звукозаписывающим лейблом «Студия «Союз». Ещё год назад о нём никто не знал. Сейчас его песни — топ iTunes.

На «Тавриде», как на небольшом заводе по производству звёзд, кажется, есть все условия, чтобы стать известным в короткий срок. Но наставники сомневаются в быстром успехе.

— Известность — это всё-таки набор необходимых факторов, которых у молодых дарований пока нет, — считает эксперт форума, певица и актриса Лика Рулла. — Кроме таланта нужен интерес СМИ, поддержка продюсера, ну и чтобы правильно сошлись звезды. Но то, что за пять дней можно сделать пусть небольшой, но талантливый продукт, — это реально.

Задача наставников, считает певица, не развенчать творческую единицу, не критиковать, не обрубать крылья, а поделиться эмоциональным багажом. И дать энергию для развития. А её на «Тавриде» хоть отбавляй.