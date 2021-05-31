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ОЭСР спрогнозировала неравномерное восстановление мировой экономики

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Восстановление мировой экономики будет неравномерным из-за продолжающихся вспышек пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном в понедельник, 31 мая.

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«С облегчением мы отмечаем, что экономические перспективы улучшаются. Однако это происходит неравномерно», — говорится в публикации.

Согласно данным организации, реальный рост мирового ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 5,8%, в 2022-м — 4,4%.

Во многих странах ОЭСР уровень жизни к концу следующего года не вернется к уровню, который ожидался до пандемии, говорится в докладе.

«Один из ключевых уроков этого кризиса заключается в том, чтобы уделять больше внимания устойчивости цепочек поставок. В более широком плане правительства должны играть определенную роль в борьбе с инфляционными угрозами, проводя политику, направленную на повышение потенциального роста производства и укрепление конкуренции и торговли», — заключили в ОЭСР.

27 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщила, что уже во второй половине 2021 года, а возможно, и к середине года российский ВВП вернется на допандемические уровни.

12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что темпы роста ВВП страны вышли на уровень 2019 года и государство удерживает экономическое равновесие. Он также добавил, что рост реальных доходов населения составляет 3%.

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