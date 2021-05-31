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Взрыв произошел в офисном здании в Гамбурге

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В Германии в городе Гамбурге в офисном здании прогремел взрыв, пострадал один человек. Об этом 31 мая сообщает телеканал N-TV.

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Сообщение о ЧП в районе Бармбек поступило в экстренные службы около 4:30 (5:30 мск). Из-под завалов извлечен один пострадавший, он доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Как уточнили в полиции, в здание находятся офисы разных компаний. Жители окрестных домов сравнили громкость взрыва с испытаниями на военном полигоне. По предварительным оценкам, взрыв и последующую волну ощутили даже на расстоянии 1,7 км . Большая часть крыши здания повреждена.

Близлежащая станция метро Гамбургер-штрассе закрыта для движения. Организованы альтернативные маршруты наземным транспортом.

Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают спасатели и пожарные.

26 мая два человека погибли и еще пять пострадали в результате взрыва в офисном здании компании Huashen на северо-востоке Китая.

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