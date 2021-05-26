Два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве в офисе в Китае

По меньшей мере два человека погибли, еще пять пострадали в результате взрыва в офисном здании на северо-востоке Китая, сообщает в среду, 26 мая, Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что взрыв произошел в 07:49 по местному времени (02:49 мск) в здании компании Huashen в уезде Дуннин провинции Хэйлунцзян

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Пострадавших госпитализировали в местные медицинские учреждения.

Причины и обстоятельства взрыва в настоящий момент не установлены.

24 мая один человек погиб и трое пострадали при срабатывании гранаты в одном из гаражных кооперативов Ангарска (Иркутская область). Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.