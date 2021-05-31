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Опубликовано видео начала перестрелки у башни «Око»

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В Сети появилось видео перестрелки, произошедшей у бизнес-центра «Москва-Сити». Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ 31 мая.

Инцидент произошел возле башни «Око» 17 ноября 2017 года. Тогда в ресторане Crystal Ballroom произошел конфликт, который вылился в перестрелку с участием спортсменов Магомеда Исмаилова, Эльдара Хамидова, а также сотрудников ЧОПа.

Сообщалось, что причиной конфликта стала парковка автомобиля. В результате стрельбы пострадали шесть сотрудников ЧОПа. Тогда в Москве был объявлен план «Перехват», полицейские задержали 30 человек.

20 мая 2021 года прокуратура потребовала приговорить устроивших перестрелку Исмаилова и Хамидова к 19,5 года и 18,5 года лишения свободы. Такое наказание предложили назначить для подсудимых гособвинители Мария Семененко и Гульчехра Ибрагимова. По их мнению, отбывать наказание мужчины должны в колонии строгого режима.

Адвокат Хамидова Алхаз Абгаджава заявлял, что защита просила оправдать подсудимых. По его словам, по закону судья связан только оправдательным вердиктом присяжных и не может вынести иное решение.

14 мая коллегия присяжных признала Исмаилова и Хамидова виновными по делу. Присяжные подтвердили вину обоих мужчин в хулиганстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

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