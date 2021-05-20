Прокуроры запросили 18,5 и 19,5 лет для спортсменов за стрельбу в Москва-Сити

Прокуратура потребовала приговорить устроивших перестрелку в башне «Око» в Москва-Сити в 2017 году бывших спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 19,5 года и 18,5 года лишения свободы. Такое наказание предложили назначить для подсудимых гособвинители Мария Семененко и Гульчехра Ибрагимова.

По их мнению, отбывать наказание мужчины должны в колонии строгого режима.

Адвокат Эльдара Хамидова Алхаз Абгаджава заявил, что защита просила оправдать подсудимых. По его словам, по закону судья связан только оправдательным вердиктом присяжных и не может вынести иное решение.

«При обвинительном вердикте, если он считает, что вина подсудимых не доказана, он может вынести иной приговор», — сказал Абгаджава, уточнив, что вина подсудимых по ходу следствия не была доказана.

14 мая стало известно, что коллегия присяжных признала спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова виновными по делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году. Присяжные подтвердили вину обоих мужчин в хулиганстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Перестрелка в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» в «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. В ней участвовали Исмаилов, Хамидов, а также сотрудники ЧОПа.

Отмечалось, что причиной конфликта стала парковка автомобиля.

В перестрелке пострадали шесть сотрудников ЧОПа. Тогда в Москве был объявлен план «Перехват», полицейские в итоге задержали 30 человек.