«Коммунисты России» предложили проверять на подлинность фото кандидатов

Партия «Коммунисты России» предложила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на предстоящих выборах в Госдуму ввести дополнительные ограничения для кандидатов, касающиеся данных о возрасте и фотографии.

В политсиле считают, что необходимо проверять достоверность данных кандидатов об их возрасте, а также следить за снимками, которые те используют в агитации. Цель партии состоит в том, чтобы не допускать обмана избирателей касательно возраста, внешности и способностей кандидатов.

«Подавляющее большинство членов партии «Коммунисты России» находятся в трудоспособном возрасте и в любое время выглядят свежими, полными сил и готовности для защиты интересов своих избирателей. Им не надо скрывать свой возраст или последствия пагубных для здоровья привычек. Подобного не скажешь о других партиях, например, КПРФ, где много возрастных кандидатов. Ряд депутатов Госдумы от КПРФ умерли, не дождавшись окончания текущего созыва, и нам очень жаль этих людей», — заявили в партии.

«Коммунисты России» считают недопустимым использовать для агитации фотографии, сделанные 20 лет назад, а также снимки, которые ретушировались. Как отметили в партии, из-за несоответствия фотографии реальности избиратель может сделать неправильный вывод о готовности кандидата к работе.

«Чтобы избежать подобного «недоразумения» и не обманывать избирателя красивыми картинками, далекими от действительности, партия «Коммунисты России» предлагает ЦИКам заверять фото кандидатов в депутаты, которые те собираются использовать в предвыборной агитации, на предмет «свежести», — заявили в политсиле.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин предлагает также законодательно ввести запрет на использование программ цифровой коррекции изображения кандидатов в депутаты в официальных агитационных материалах. Предоставление отредактированных фото в партии сравнили с обманом избирателей путем предоставления недостоверных или «просроченных» сведений в декларациях о доходах кандидатов.

Ранее, 21 мая, председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «Известиям» рассказала, что вероятность голосования не в один день на осенних выборах очень высока, так как подобный формат удобен и безопасен для избирателей. Кроме того, он позволит обеспечить соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.