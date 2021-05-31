Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков
Мир
Греческая и турецкая общины Кипра договорились об условиях открытия границы
Общество
В МЧС предупредили о заморозках в Подмосковье 1 и 2 июня
Армия
В войсках Восточного военного округа стартовал летний период обучения
Армия
Миротворцы РФ провели акцию в Нагорном Карабахе ко Дню защиты детей

«Коммунисты России» предложили проверять на подлинность фото кандидатов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Коммунисты России» предложила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на предстоящих выборах в Госдуму ввести дополнительные ограничения для кандидатов, касающиеся данных о возрасте и фотографии.

За всех заплачено: выборы в Госдуму за пять лет подорожали на 6,25 млрд
В этом году на них потратят более 16,6 млрд рублей, заявили в Минфине

В политсиле считают, что необходимо проверять достоверность данных кандидатов об их возрасте, а также следить за снимками, которые те используют в агитации. Цель партии состоит в том, чтобы не допускать обмана избирателей касательно возраста, внешности и способностей кандидатов.

«Подавляющее большинство членов партии «Коммунисты России» находятся в трудоспособном возрасте и в любое время выглядят свежими, полными сил и готовности для защиты интересов своих избирателей. Им не надо скрывать свой возраст или последствия пагубных для здоровья привычек. Подобного не скажешь о других партиях, например, КПРФ, где много возрастных кандидатов. Ряд депутатов Госдумы от КПРФ умерли, не дождавшись окончания текущего созыва, и нам очень жаль этих людей», — заявили в партии.

«Коммунисты России» считают недопустимым использовать для агитации фотографии, сделанные 20 лет назад, а также снимки, которые ретушировались. Как отметили в партии, из-за несоответствия фотографии реальности избиратель может сделать неправильный вывод о готовности кандидата к работе.

«Чтобы избежать подобного «недоразумения» и не обманывать избирателя красивыми картинками, далекими от действительности, партия «Коммунисты России» предлагает ЦИКам заверять фото кандидатов в депутаты, которые те собираются использовать в предвыборной агитации, на предмет «свежести», — заявили в политсиле.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин предлагает также законодательно ввести запрет на использование программ цифровой коррекции изображения кандидатов в депутаты в официальных агитационных материалах. Предоставление отредактированных фото в партии сравнили с обманом избирателей путем предоставления недостоверных или «просроченных» сведений в декларациях о доходах кандидатов.

Ранее, 21 мая, председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «Известиям» рассказала, что вероятность голосования не в один день на осенних выборах очень высока, так как подобный формат удобен и безопасен для избирателей. Кроме того, он позволит обеспечить соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021