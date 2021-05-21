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Глава ЦИК оценила вероятность многодневного голосования на ЕДГ-2021

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Вероятность голосования не в один день на осенних выборах очень высока, сообщила в интервью «Известиям» председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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«Такой формат удобен и безопасен для избирателей. Этот факт подтвержден и всеми проведенными опросами. И он, конечно, необходим для соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Основным приоритетом у нас остается обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности наших граждан», — подчеркнула глава Центризбиркома.

По ее словам, между сложными кампаниями 2020 года (Общероссийского голосования и ЕДГ-2020) «практически не было передышки».

«Все мои коллеги, особенно новые члены ЦИК, говорят, что ощущают себя в разгаре избирательного процесса. Очень много законодательных новаций. Это серьезно усложнило нашу работу. На избирательную систему обрушился целый ряд новых функций, компетенций и обязанностей», — добавила Памфилова.

Также в ходе беседы с «Известиями» глава ЦИК рассказала об иностранном вмешательстве, подготовке к осенним выборам и увеличении числа женщин в руководстве избирательной системы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы ЦИК «Известиям»:

«Вероятность голосования не в один день очень высока»

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