Названы наиболее часто уходящие в отпуск специалисты

Чаще всего берут отпуск специалисты из сферы финансов, строительства и IT, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

Большинство опрошенных (41%) рассказали, что уходят в отпуск только один раз в год. Каждый пятый россиянин (19%) признался, что отдыхает по два-три раза в год.

Только 3% участников исследования ежегодно берут отпуск четыре и более раз. При этом 37% жителей России в отпуск практически не уходят.

«Чаще других в отпуск ходят специалисты из сферы финансов и инвестиций — эту отрасль отметили 17% тех, кто отдыхает два-три раза в год, и 13% тех, кто отдыхает два и более раз в год», — приводит выдержку из исследования «РИА Новости» 31 мая.

Четыре и более раза в год оформляют отпуск специалисты сферы строительства (10%) и IT (9%), сказано в опросе. Также в лидерах по частым отпускам оказались работники транспорта и логистики (13%), а также медики (7%) — они уходят в отпуск два-три раза в год.

Вместе с этим, согласно результатам исследования, почти не берут отпуск специалисты из сферы производства и промышленности, охраны, а также образования.

В опросе принимали участие более 5 тыс. пользователей сервиса со всей России.

27 мая россияне назвали размер способной компенсировать уход в отпуск зарплаты. Так, москвичи готовы отказываться от отдыха за 405,1 тыс. рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — за 418,3 тыс. рублей в месяц.