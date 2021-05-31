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Аргентина лишилась права проведения Кубка Америки по футболу

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Южноамериканская конфедерация футбола (Conmebol) приняла решение не проводить Кубок Америки 2021 года в Аргентине, передает в понедельник, 31 мая, Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

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«Conmebol сообщает, что с учетом текущих обстоятельств решила не проводить Кубок Америки в Аргентине. Conmebol рассматривает предложения других стран, заинтересованных в том чтобы принять континентальный турнир», — говорится в сообщении.

По данным издания, организация не раскрывает причины такого решения, при этом в Аргентине в настоящее время наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19.

Уточняется, что соответствующие объявления будут сделаны в ближайшее время.

В воскресенье, 30 мая, министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти заявила, что вопрос о проведении Кубка Америки по футболу еще не решен. Минздрав страны продолжает работу по подготовке соответствующих протоколов и согласований между ведомствами.

Генеральный секретарь Conmebol Гонсало Беллозо на прошлой неделе заявил, что организация обсуждала с официальными лицами Чили возможность провести там несколько матчей.

Ранее 21 мая сообщалось, что Conmebol лишила Колумбию права проведения Кубка Америки по футболу и отказала властям страны в просьбе о переносе чемпионата с июня на другой срок. Причиной такого решения конфедерации стал отчет Госдепартамента США, в котором из-за политических беспорядков и тяжелой ситуации с пандемией коронавируса была поставлена под сомнение безопасность путешествий в Колумбию.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.

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