Заграничные походы: Головин и Миранчук взяли первые медали топ-лиг

В сезоне-2020/21 четыре российских футболиста играли в топ-5 европейских чемпионатов. Понятно, что это немного по сравнению с 1990–2000 годами, когда в Испании, Англии, Италии, Германии и Франции выступали десятки наших игроков, начиная от Валерия Карпина и Александра Мостового и заканчивая Игорем Шалимовым и Андреем Канчельскисом. Но в последние годы только Денис Черышев представлял Россию в топ-5, а после удачного ЧМ-2018 к нему присоединился Александр Головин. В этом сезоне к двум игрокам сборной добавились Алексей Миранчук и Александр Кокорин. Пока нельзя сказать, что они закрепились в своих итальянских клубах. Определяющим для них будет следующий сезон, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Призовой дебют

Алексей Миранчук в дебютный сезон выиграл с «Аталантой» бронзовые медали — команда обошла «Ювентус» в таблице по дополнительным показателям. При этом в последнем туре команда Джан Пьеро Гасперини претендовала на серебро, но поражение от «Милана» (0:2) оставило бергамасков на третьем месте. Второй сезон подряд команда финиширует в призерах и получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Миранчук в последнем матче сезона появился лишь на 87-й минуте, не отметившись результативными действиями. Всего у Алексея в дебютный год 31 матч за клуб во всех турнирах, 7 голов и 2 голевые передачи. В среднем у 25-летнего россиянина 26 сыгранных минут за матч. Не так уж и плохо для начала.

— В Италии очень сложный чемпионат, журналисты и болельщики всегда создают прессинг вокруг дорогостоящих новичков, — отметил в разговоре с «Известиями» отыгравший десять сезонов в Серии А экс-форвард сборной России Игорь Колыванов. — В тех матчах, в которых Леша выходил, он показывал качественную игру. Хотелось, чтобы он больше получал времени, но у него в команде серьезные конкуренты: Иличич, Пессина, Муриэль, Малиновский. Последние двое провели суперсезон и вполне могут претендовать на символическую сборную. Так что Миранчуку непросто, но считаю, что он влился в команду, стал понимать итальянский футбол. В следующем сезоне он способен прибавить.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев тоже призывает смотреть в будущее и искать там перспективы Миранчука.

— Алексей проходит стадию адаптации, после РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью, — подчеркнул эксперт. — Ему нужно работать в два раза больше партнеров, чтобы соответствовать их темпу и мышлению. Ему давали по 10-15 минут в каждом матче, он показывал неплохой футбол. Он скромный парень и работоспособный. Надеюсь, эти качества помогут ему в Италии.

Возвращение в Лигу чемпионов

«Монако» вернулось в Лигу чемпионов впервые с 2018-го года. Предыдущие два сезона клуб переживал тяжелый кризис, но этот год удался. Помимо попадания в тройку был и финал Кубка Франции, закончившийся победой «ПСЖ». Лучший год в карьере получился и у Александра Головина. Как минимум, по статистическим показателям. Хавбек по ходу сезона из-за травм пропустил немало матчей, но все равно сделал 14 результативный действий (5 голов + 9 передач) в 21 матче сезона.

Это лучший показатель россиянина за всю карьеру, включая выступления за ЦСКА. Теперь главное — не упустить путевку в Лигу чемпионов: клубу нужна победа «МЮ» в Лиге Европы, тогда монегаски выйдут в групповой этап, а в случае победы «Вильярреала» их ждет отборочный раунд квалификации.

— Можно сказать, что Саша становится одним из лидеров команды, — считает Игорь Колыванов. — Хочется поздравить его с попаданием в Лигу Чемпионов. И это несмотря на провальный старт. Саша сильно помог команде, он и забивал, и отдавал голевые передачи. Ему надо продолжать действовать в том же духе.

Борис Игнатьев в свою очередь отметил стабильность Головина.

— Если бы не травма зимой, мог он бы стать одним из лучших игроков чемпионата, — сказал тренер «Известиям». — У Саши есть перспективы провести полноценный сезон на топ-уровне и перейти в один из грандов европейского футбола. Все-таки, «Монако» не соответствует этому статусу.

Снова травмы

У Дениса Черышева был непростой сезон. «Валенсия» провалила чемпионат, закончив на 13-месте, а у россиянина впервые за четыре сезона ни одного гола за календарный год. В 21 матче Черышев отдал три голевых передачи — на этом всё. С января по март российский игрок был травмирован: мышечная травма не позволила ему сыграть в восьми матчах сезона.

При этом Черышев все равно был вызван в расширенный список сборной России перед чемпионатом Европы. Станислав Черчесов ждет его в Австрии на сборе национальной команды. Все уже привыкли, что, несмотря на сложности в клубе, в сборной Денис может быть полезен и результативен. ЧМ-2018 лишнее тому подтверждение.

А в «Валенсии» же его снова ждет новый тренер: Хави Грасию уволили в начале мая, оставив команду до конца сезона с исполняющим обязанности главного тренера Сальвадором Воро. Летом клуб возглавит Пепе Бордалас, тренировавший «Хетафе» и закончивший сезон ещё ниже «Валенсии» — на 15-м месте.

— Денис так и остался талантливым парнем, хотя ему уже 30 лет, — напомнил Игорь Колыванов. — Травмы не дают ему спокойно жить, Денис очень много пропускает из-за рецидивов. Он обладает множеством хороших качеств: классной передачей с фланга, дриблингом, прекрасной левой ногой. Если он выходит на пик формы, то играет в основе «Валенсии». Увы, такое бывает не часто. При этом, уверен, что Черышеву надо оставаться в чемпионате Испании. Он ему полностью подходит. В РПЛ ему будет гораздо сложнее показать себя.

Ноль в атаке

Главное разочарование среди российских игроков в Европе — Александр Кокорин. Форвард сыграл лишь в четырех матчах сезона, а остальное время восстанавливался от повреждений. Суммарно россиянин провел на поле 91 минуту за «Фиорентину». За это время у него 0 голов, 0 ударов (0 xG), 0 голевых передач, 0 передач под удар (0.01 xA), 25/30 точных передач, 1/5 выигранных единоборств, 0 попыток дриблинга и 1 касание в чужой штрафной.

В марте клуб покинул Чезаре Пранделли, а сменивший его Джузеппе Якини после сезона заявил о желании оставить пост. Новым тренером Кокорина может стать Дженнаро Гаттузо или Паулу Фонсека, «Фиорентина» пока находится в поисках и активных переговорах. Россиянин же пока остается в клубе, несмотря на слухи о переходе в «Кальяри». Возможно, новый сезон удастся провести без травм и наконец-то отличиться.

— После комфортных условий в РПЛ сложно сразу заиграть в итальянском чемпионате, — заключил Игорь Колыванов. — В «Сочи» у него все получалось, но потом случился спад. Это было ожидаемо, когда ты пропускаешь большое количество времени. Все-таки Саша провел много времени в колонии. Ожидалось, что рано или поздно начнутся проблемы. Александру нужно будет очень качественно поработать в межсезонье, чтобы остаться в Серии А.

«Фиорентина» заплатила за Кокорина €4,5 млн. Контракт рассчитан до середины 2024 года.