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Минтранс разработал новые правила взимания платы за проезд по платным дорогам

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Минтранс разработал проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам, который устраняет нормативные пробелы, мешающие развитию системы безбарьерного проезда free flow в России. Об этом сообщила в понедельник, 31 мая, газета «Коммерсантъ».

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Постановление правительства, которое вступит в силу ориентировочно 1 сентября, предусматривает «правила взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования федерального значения». Отмечается, что впервые будет дано определение «электронное средство регистрации проезда» (речь идет о бесконтактном транспондере), системам пред- и постоплаты.

Новые правила также вводят зависимость тарифов от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства, а также способа оплаты. Кроме того, в проекте подробно расписывается работа «свободного потока» (free flow), благодаря которому можно проезжать участок без остановок перед шлагбаумом, а плата при этом списывается с транспондера.

Согласно документу, при проезде ЦКАД и аналогичных дорог с постоплатной системой водитель может заплатить за проезд в течение пяти суток. При нарушении срока в отношении пользователя дорог будут применяться «меры административной ответственности», предусмотренные КоАП РФ.

Так, с 10 января 2021 года, согласно статье 12.21.4 КоАП, для владельца легковой машины штраф за проезд без оплаты составляет 1,5 тыс. руб., для водителей грузовиков и автобусов — 5 тыс. руб. Пока что этот штраф не выписывается, поскольку постановления за неоплату должен выносить Ространснадзор, но у агентства нет на это полномочий. В связи с этим Минтранс подготовил корректирующее этот пробел постановление правительства, однако правка до сих пор не принята, хотя на regulation.gov.ru документ был опубликован 2,5 месяца назад, отмечает издание.

Единственная трасса в России, где в настоящий момент введен free flow — Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) в Подмосковье. Несмотря на работу системы, закон «Об автомобильных дорогах» обязывает правительство принять «правила» с подробным описанием работы «свободного потока».

Как отметил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко 19 мая в эфире радио «Автодор», 70% проезжающих проезд не оплачивают. Когда уровень оплаты проезда достигнет 90%, можно перевести на free flow все платные дороги, добавил Петушенко.

Член президиума общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин отметил, что в новых правилах не рассказывается о механизме возврата средств в случае оказания некачественной услуги. Постановление правительства 2010 года обязывает оператора обеспечивать «беспрепятственный проезд» по платной дороге. Однако на практике это требование не всегда выполняется, и на платных дорогах могут образовываться заторы.

По словам Литвина, в случае попадания в пробку у водителя должна быть возможность воспользоваться автоматической процедурой возврата денег за проезд при предъявлении доказательства, в частности, видео. Отдельный механизм следует обеспечить для грузовиков, добавил член президиума. Для водителей крупного транспорта и тарифы выше, и ущерб от стояния в пробке больше, поскольку есть угроза штрафов со стороны заказчика перевозок, пояснил он.

Ранее, 27 мая, Минтранс призвали обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и другую спецзащиту во время езды.

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