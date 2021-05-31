Минтранс разработал новые правила взимания платы за проезд по платным дорогам
Минтранс разработал проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам, который устраняет нормативные пробелы, мешающие развитию системы безбарьерного проезда free flow в России. Об этом сообщила в понедельник, 31 мая, газета «Коммерсантъ».
Постановление правительства, которое вступит в силу ориентировочно 1 сентября, предусматривает «правила взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования федерального значения». Отмечается, что впервые будет дано определение «электронное средство регистрации проезда» (речь идет о бесконтактном транспондере), системам пред- и постоплаты.
Новые правила также вводят зависимость тарифов от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства, а также способа оплаты. Кроме того, в проекте подробно расписывается работа «свободного потока» (free flow), благодаря которому можно проезжать участок без остановок перед шлагбаумом, а плата при этом списывается с транспондера.
Согласно документу, при проезде ЦКАД и аналогичных дорог с постоплатной системой водитель может заплатить за проезд в течение пяти суток. При нарушении срока в отношении пользователя дорог будут применяться «меры административной ответственности», предусмотренные КоАП РФ.
Так, с 10 января 2021 года, согласно статье 12.21.4 КоАП, для владельца легковой машины штраф за проезд без оплаты составляет 1,5 тыс. руб., для водителей грузовиков и автобусов — 5 тыс. руб. Пока что этот штраф не выписывается, поскольку постановления за неоплату должен выносить Ространснадзор, но у агентства нет на это полномочий. В связи с этим Минтранс подготовил корректирующее этот пробел постановление правительства, однако правка до сих пор не принята, хотя на regulation.gov.ru документ был опубликован 2,5 месяца назад, отмечает издание.
Единственная трасса в России, где в настоящий момент введен free flow — Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) в Подмосковье. Несмотря на работу системы, закон «Об автомобильных дорогах» обязывает правительство принять «правила» с подробным описанием работы «свободного потока».
Как отметил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко 19 мая в эфире радио «Автодор», 70% проезжающих проезд не оплачивают. Когда уровень оплаты проезда достигнет 90%, можно перевести на free flow все платные дороги, добавил Петушенко.
Член президиума общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин отметил, что в новых правилах не рассказывается о механизме возврата средств в случае оказания некачественной услуги. Постановление правительства 2010 года обязывает оператора обеспечивать «беспрепятственный проезд» по платной дороге. Однако на практике это требование не всегда выполняется, и на платных дорогах могут образовываться заторы.
По словам Литвина, в случае попадания в пробку у водителя должна быть возможность воспользоваться автоматической процедурой возврата денег за проезд при предъявлении доказательства, в частности, видео. Отдельный механизм следует обеспечить для грузовиков, добавил член президиума. Для водителей крупного транспорта и тарифы выше, и ущерб от стояния в пробке больше, поскольку есть угроза штрафов со стороны заказчика перевозок, пояснил он.
Ранее, 27 мая, Минтранс призвали обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и другую спецзащиту во время езды.