Минтранс призвали обязать водителей электросамокатов носить шлем и защиту

Главе Минтранса Виталию Савельеву предложили обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и другую спецзащиту во время езды. Письмо с просьбой рассмотреть такие нововведения чиновнику направил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

«Прошу вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды», — приводит текст обращения RT в четверг, 27 мая.

В последние годы, как отметил общественник, электросамокаты стали очень популярными у россиян. В то же время многие пешеходы и автомобилисты негативно реагируют на отсутствие четких требований безопасности и правил эксплуатации этих средств передвижения.

Вдобавок к этому водители электросамокатов часто получает серьезные травмы при происшествиях на дорогах.

24 мая лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов считает необходимым ввести скоростные и возрастные ограничения на использование электросамокатов, а также ввести для них обязательную страховку.

21 мая в Мосгордуме предложили ограничить скорость движения на электросамокатах в Москве до 15 км/ч. Скоростной режим могут установить и для движения велосипедов по тротуару.

Ранее в мае сообщалось, что в Московской области оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов до 20 км/ч. В региональном дептрансе отметили, что ограничение по скорости электросамокатов действует с начала сезона проката.