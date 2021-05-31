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Константина Ярошенко попросили помиловать перед встречей Путина и Байдена

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Семья летчика Константина Ярошенко написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помиловать заключенного на 20 лет в американской тюрьме россиянина.

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Письмо было отправлено 28 мая на имя главы Белого дома и в Минюст.

Как отмечает жена Виктория Ярошенко, «семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки».

Уже 16 июня Владимир Путин и Джо Байден проведут первую очную встречу в Женеве. Там будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки, вопрос заключенных в США россиян также может быть поднят.

Напомним, Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии в 2010 году. Позже его осудили за якобы намерение перевезти крупную партию кокаина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Письмо несчастья: Джо Байдена просят помиловать Константина Ярошенко

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