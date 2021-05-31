В 2023 году в России появятся зоны 5G с отечественной электроникой
В 2023 году в России появятся пилотные зоны сетей 5G с отечественной электроникой. При этом полностью отказываться от иностранных комплектующих не планируют, пока это нереально, сообщает телеканал «Известия».
Главная задача — обеспечить управляемость и защищенность комплексного решения. Сейчас определяются компании, которые будут способны вести разработки элементов систем связи.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.