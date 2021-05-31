В 2023 году в России появятся зоны 5G с отечественной электроникой

В 2023 году в России появятся зоны 5G с отечественной электроникой

2021-05-31 03:28:55

2021-05-31 03:28:55

2021-05-31 03:28:55

2021-05-31 03:28:55

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