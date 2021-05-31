В РФ предложили сформировать интервенционный фонд сахара

Минсельхоз предложил правительству создать государственный интервенционный фонд сахара. Его объем может составить до 500 тыс. т — это приблизительно месячное потребление этой продукции в России. Об этом «Известиям» рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что его закупки следует проводить где-то в сентябре–октябре, то есть в период начала выработки сахара. А реализовывать — при необходимости, когда понадобится выровнять его цену на рынке.

«Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, решения пока нет», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что сахар — высоковолатильный товар, его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Поэтому Минсельхоз считает, что следует сформировать этот фонд. Ведомство также планирует сделать традиционные запасы зерна, в этом году объем может составить около 3 млн тонн. Сейчас в интервенционном фонде осталось чуть более 100 тыс. тонн.

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