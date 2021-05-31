Азербайджан готов обсудить возвращение армянского населения в Гадрут

Баку не исключает возможности возвращения армян Карабаха в свои дома, оказавшиеся на территории Азербайджана по трехстороннему соглашению. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комиссии Азербайджана по делам переселенных лиц Ровшан Рзаев. Он подчеркнул, что речи о передачи территорий не идет.

«Наша страна на самом высшем уровне неоднократно подтверждала готовность интеграции армянского населения бывшей НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области) на территории Азербайджана. Но право на проживание на территории не должно подменяться правом на отторжение территорий. Поэтому ответ на ваш вопрос — да, они (армяне) могут жить у нас в Азербайджане как граждане нашей страны, как и жили до конфликта», — отметил политик.

Он также выразил надежду, что и армяне смогут жить в Азербайджане «как жили до этого, причем жили лучше чем сегодня, и все условия будут созданы ровно такие же, как и для других наций и народностей страны».

В ответ на вопрос, будут ли предоставлены гарантии безопасности для армян, желающих вернуться, Ровшан Рзаев подчеркнул: гарантом этого для всех проживающих на территории Азербайджана людей выступает государство, его конституция и его законы. «И гарант всего этого — президент нашей страны Ильхам Алиев», — заключил глава комиссии.

Трехстороннее соглашение между лидерами РФ, Азербайджана и Армении было подписано 10 ноября. Согласно нему, семь районов, составлявших с 1994 по 2020 годы «зону безопасности» непризнанной Нагорно-Карабахской республики, перешли под контроль Баку. В числе этих территорий оказался и город Гадрут, большинство населения которого составляли армяне.

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