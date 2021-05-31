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Власти Египта сняли ограничения на работу ресторанов и торговых центров

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Власти Египта разрешили ресторанам, кафе, торговым центрам и магазинам вернуться к обычному летнему графику работы, сняв введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения. Об этом сообщило в воскресенье, 30 мая, издание Ahram Online со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

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«Высшая комиссия по борьбе с коронавирусом дала согласие на возвращение к летнему графику работы магазинов, торговых центров (07:00–23:00 по местному времени, 08:00–00:00 мск. — Ред.), кафе и ресторанов (05:00–01:00 по местному времени, 06:00–02:00 мск. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Распоряжение вступит в силу с 1 июня.

Ранее комиссия вынесла распоряжение с 6 мая перевести магазины, рестораны, кафе и кинотеатры на сокращенный график работы — до 21:00 (22:00 мск).

Министр здравоохранения Хала Зайд отметила, что в туристических провинциях Красное море и Южный Синай все сотрудники отелей привились от коронавируса. Также завершается вакцинация остальных работников туристического сектора. Она добавила, что Египет должен получить 2 млн доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac в первой половине июня.

Зайд отметила, что по всей стране выделено 403 центра для вакцинации граждан, отметив, что прививаются около 110 тыс. граждан в день.

Согласно заявлению канцелярии, премьер-министр распорядился как можно скорее полностью привить население курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Представитель кабинета министров Саад заявил, в настоящее время вакцинировались 2,1 млн граждан. Он отметил, что власти Египта намерены привить половину граждан в течение года.

Ранее, 4 мая, посол Египта в Москве Ихаб Наср заявил о готовности страны принимать российских туристов.

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