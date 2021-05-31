Банки разрешат трети сотрудников остаться на «удаленке» навсегда

Банки МКБ, Райффайзенбанк, Сбер и Росбанк готовы перевести на постоянную удаленную работу треть и более сотрудников. В кредитных организациях рассказали, что дадут выбор персоналу: трудиться в полностью дистанционном формате или приходить в офис несколько раз в неделю. В Райффайзенбанке и Росбанке уже адаптировали систему таким образом, чтобы даже принимать сотрудников на работу онлайн.

Ряд отделений перевели на «удаленку» на постоянной основе также «Росгосстрах», ВТБ, «АльфаСтрахование» и «Югория». В основном в таком режиме трудятся сотрудники из IT отела и департамента информационных технологий. В результате изменения формата для части персонала банки смогли сэкономить средства. Об этом рассказали в «Открытии» и «Зените»: первый планирует продажу одного из офисных зданий и отказ от аренды некоторых помещений в Москве и Саратове, а второй уже перестал арендовать три офиса площадью более 2500 кв. м, что позволило снизить затраты на аренду на 6%, рассказали их представители.

При переводе одного сотрудника в дистанционный режим возможно сэкономить до 280 тыс. рублей в год, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов согласен, что удаленная работа персонала способна принести выгоду организациям за счет снижения трат на аренду, однако при изменении формата необходимо решить проблему информационной безопасности. Компаниям придется дополнительно потратить средства на контроль персонала, обучение и техническое оснащение, уверен эксперт, иначе переход в онлайн может привести к росту кибермошенничества.

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