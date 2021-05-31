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«Терминаторы» идут под Москву: новой бронетехнике ищут место службы

Партия боевых машин поддержки танков может поступит в части 1-й гвардейской танковой армии
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Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» будут нести службу в Подмосковье. Новая бронетехника должна войти в состав частей 1-й гвардейской танковой армии. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны. Место машин в боевых порядках военным предстоит определить до завершения испытаний в конце этого года. Однако уже принято решение, что БМПТ будут поддерживать новейшие российские танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». По словам экспертов, применение «Терминаторов» значительно усилит мощь танковых подразделений.

В поисках роли и места

Минобороны прорабатывает планы по принятию на вооружение новейших боевых машин поддержи танков (БМПТ) «Терминатор», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Уже принято решение о передаче первых образцов 1-й гвардейской танковой армии. Поэтому БМПТ будут дислоцироваться в Подмосковье. Их задачей станет поддержка танков Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», сообщили источники. Правда, перевооружение начнется только в случае, если испытания БМПТ завершатся успешно.

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В настоящее время экспериментальная рота боевых машин поддержки танков развернута в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. С прошлого года технику, аналогов которой в российской армии не было, испытывают в разных условиях совместно с другими машинами. В частности, БМПТ были задействованы в нескольких этапах учений «Кавказ-2020». Во время маневров военные тестировали интеграцию машин в единую систему боевого управления и взаимодействие с другими видами техники на поле боя.

По итогам учений «Кавказ-2020» военные сделали вывод, что БМПТ как класс бронетехники вполне имеет право на существование. Однако их роль на поле боя и место в боевых порядках еще предстоит окончательно определить. До конца этого года экспериментальное подразделение 90-й дивизии примет участие в разных маневрах, в ходе которых будут тестироваться боевые возможности БМПТ.

По замыслу разработчиков БМПТ должны следовать за танками и уничтожать опасные для них цели: гранатометчиков, расчеты противотанковых управляемых ракет, бронемашины противника и другие. Поэтому новая техника имеет большой набор огневых средств. Машины оснащены 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулеметом и четырьмя скоростными управляемыми ракетами «Атака-Т» с дальностью 6 тыс. м. «Терминатор» может применять ракеты как в противотанковом, так и в фугасном варианте, что позволяет поражать разные типы целей. Кроме того, для них разрабатывают боеприпасы с программируемым дистанционным подрывом на траектории, которые могут эффективно применяться против пехоты в укрытиях и малоскоростных воздушных целей.

На западные рубежи

— История создания машины такого типа для огневой поддержки танков началась еще в советские времена, но тогда ее не удалось разработать и поставить на вооружение. Только в российский период по инициативе «Уралвагонзавода» вариант БМПТ «Терминатор» был представлен на выставках, а затем предложен для опытной войсковой эксплуатации, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — В итоге была произведена партия машин, они поступили в 90-ю танковую дивизию Центрального военного округа, находятся там и по сей день. В этой дивизии отрабатывают как раз тактические приемы взаимодействия БМПТ с танками и другой бронетехникой на поле боя.

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Сейчас сложно предсказать, в каких именно способах и формах применения мы увидим эту машину в будущем, считает эксперт. Необходимо посмотреть на те результаты и заключения, которые дадут танкисты 90-й танковой дивизии.

— Есть танковые батальоны, мотострелковые, в какие из них такие машины должны поступить и в какой форме, еще предстоит узнать. — считает Виктор Мураховский. — Ясно, что БМПТ будут не при штабе армии, а отправятся непосредственно в полки, бригады батальонов. Где именно и сколько их понадобится вооруженным силам, пока неизвестно.

Эксперт отметил, что «Терминатор» уникален и не имеет аналогов — пока ни одна другая страна мира не разрабатывала подобные машины.

1-я гвардейская танковая армия — мощное войсковое объединение, непосредственно прикрывающее западные рубежи страны. Самые сильные ее соединения дислоцированы в столичном регионе. Это гвардейская Кантемировская танковая и гвардейская мотострелковая Таманская дивизии. Последняя год назад начала получать новейшие танки Т-90М «Прорыв». Такая же техника поступает на вооружение отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады, расположенной в Москве.

Т-90М, который в бою будут прикрывать «Терминаторы», по своим характеристикам приближается к «Армате», которая еще проходит испытания. Он обладает такой же огневой мощью и лишь немногим уступает перспективному танку по ходовым качествам и бронезащите. Модернизированный Т-90 получил улучшенную пушку 2А46М5-01, более мощный дизельный двигатель, автоматизированную систему управления огнем «Калина» и дистанционно управляемый зенитный пулемет «Корд-МТ».

Справка «Известий»

БМПТ «Терминатор» создана на базе танкового шасси с усиленным бронированием, оснащенным противокумулятивными и решетчатыми экранами по бокам и сзади. В 2017 году «Терминаторы» отправили на испытания в Сирийскую Арабскую Республику, где их проверили в реальных боевых действиях. Замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что именно эти испытания позволили принять решение о закупке БМПТ для войск. Государственные испытания машины в том же году были завершены, и она получила одобрение на серийное производство. После этого к новинке стали проявлять интерес другие государства. В частности, более 300 «Терминаторов» заказал Алжир. В прошлом году он получил первую партию в несколько десятков машин.

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