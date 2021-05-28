Поправки в закон ограничат вывоз детей за рубеж при родительских разногласиях

В понедельник, 24 мая, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». А в среду, 27 мая, на заседании правительства документ одобрили ко второму чтению в Госдуме, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Законопроект изменяет правила установления запрета на выезд ребенка за границу при родительских разногласиях, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов (АЮР) России, член правительственной комиссии Владимир Груздев.

«Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — пояснил эксперт.

Также родитель, являющийся гражданином России и подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ним: запрет распространяется только на выезд несовершеннолетнего с другим родителем или самостоятельные поездки детей. А вот родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком, отметил он.

«Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей, граждан России, за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны», — пояснил председатель правления АЮР.

Рассмотреть поправки в Госдуме планируют в весеннюю сессию.

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По взаимному несогласию: вывоз детей за рубеж ограничит стоп-лист