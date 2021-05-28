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Поправки в закон ограничат вывоз детей за рубеж при родительских разногласиях

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В понедельник, 24 мая, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». А в среду, 27 мая, на заседании правительства документ одобрили ко второму чтению в Госдуме, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

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Законопроект изменяет правила установления запрета на выезд ребенка за границу при родительских разногласиях, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов (АЮР) России, член правительственной комиссии Владимир Груздев.

«Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — пояснил эксперт.

Также родитель, являющийся гражданином России и подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ним: запрет распространяется только на выезд несовершеннолетнего с другим родителем или самостоятельные поездки детей. А вот родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком, отметил он.

«Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей, граждан России, за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны», — пояснил председатель правления АЮР.

Рассмотреть поправки в Госдуме планируют в весеннюю сессию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По взаимному несогласию: вывоз детей за рубеж ограничит стоп-лист

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