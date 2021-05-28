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По взаимному несогласию: вывоз детей за рубеж ограничит стоп-лист

В правительстве одобрили проект поправок в законопроект о порядке выезда несовершеннолетних из страны
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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По взаимному несогласию: вывоз детей за рубеж ограничит стоп-лист
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2021-05-27 18:23:55
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Правительство одобрило проект поправок в законопроект о вывозе детей за границу, выяснили «Известия». В случае его принятия Госдумой родители получат возможность прописывать адресные запреты на выезд ребенка за рубеж, включая в стоп-лист определенные страны. А родители-иностранцы при наличии такого запрета не смогут вывозить несовершеннолетних из России. Проект нацелен на защиту детей при разногласии родителей. Если же таковых нет, то никаких дополнительных бумаг для выезда ребенка за рубеж с одним из родителей не потребуется, что было прописано в законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении 10 марта. Нижняя палата парламента может рассмотреть проект поправок уже в текущую сессию.

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Родительский контроль

В понедельник, 24 мая, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». А в среду, 27 мая, на заседании правительства документ одобрили ко второму чтению в Госдуме, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства. Сам законопроект был принят Госдумой в первом чтении в марте этого года.

Законопроект изменяет правила установления запрета на выезд ребенка за границу при родительских разногласиях и был разработан во исполнение постановления Конституционного суда России, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР), член правительственной комиссии Владимир Груздев.

— Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке, — пояснил Владимир Груздев.

По взаимному несогласию
свидетельство о рождении
Фото: Depositphotos
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Также родитель, являющийся гражданином России и подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ним: запрет распространяется только на выезд несовершеннолетнего с другим родителем или самостоятельные поездки детей. А вот родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком, отметил он.

— Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей, граждан России, за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны, — пояснил юрист.

Защита от похищения

Рассмотреть поправки в Госдуме планируют в весеннюю сессию, сообщила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Я считаю, что преимущества, которые дает этот законопроект российским гражданам, обоснованы. Браков с иностранцами сейчас довольно много, и нередко один из родителей может настаивать на вывозе ребенка, но потом из-за границы детей очень сложно вернуть. Когда проект поступит на второе чтение, я готова его всецело поддержать, — сказала она.

По взаимному несогласию
ребенок
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В отношении упрощения выезда детей за границу депутат отметила, что поездка и так сопровождается множеством излишних бюрократических процедур. Поэтому при условии, что родитель поставлен в известность о намерении путешествия ребенка и не выражает несогласия, отдельные документы не нужны.

Логика закона заключается в том, что если родитель — россиянин, он, как правило, едет за границу с целью отдыха, а не постоянного места жительства, отметила в разговоре с «Известиями» председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова.

— Если же родитель-иностранец вывозит ребенка, то он вполне может остаться в своей стране. Несколько лет назад Россия присоединилась к конвенции по противодействию международному похищению детей. И, собственно, она вправе ввести такие нормы, которые защищали бы ее граждан от похищения за границу даже их родителями. При разводе в международном браке не исключена возможность, что один из родителей захочет увезти ребенка. А потом начинаются международные суды, которые обычно тянутся очень долго, а для родителей и детей это всегда трагедия. Чтобы это предотвратить, такие нормы и принимаются, — сообщила она.

К тому же, если супруги-россияне в разводе и не поддерживают контакты, порой бывает сложно добыть согласие обоих родителей. В итоге ребенка становится крайне сложно вывести за рубеж отдохнуть, отметила Ольга Леткова.

По взаимному несогласию
ребенок
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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— В некоторых странах при въезде несовершеннолетнего не требуют нотариально заверенное согласие родителя, который не едет с ребенком. Эту необходимость нужно уточнить перед поездкой в консульстве (или ином уполномоченном представительстве) государства, в которое собирается ребенок со вторым родителем. Если согласие второго родителя не требуется, то родитель может так и остаться в неведении о выезде ребенка, — рассказал «Известиям» член АЮР Артем Коростелев.

Если же ребенок едет один, то здесь может понадобиться согласие не только одного, но и второго родителя. Это также нужно уточнять в загранучреждениях той страны, которую собирается посетить несовершеннолетний. В таком случае второго родителя придется поставить в известность о выезде ребенка из страны, подчеркнул эксперт.

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