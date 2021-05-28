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Кражи данных на фоне пандемии участились на треть

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Количество утечек данных компаний в 2020 году выросло на 30% по сравнению с 2019-м, сказано в исследовании организации по кибербезопасности DeviceLock. При переходе предприятий на удаленную работу и создании новых IT-инфраструктур для поддержания онлайн-взаимодействия, в первом полугодии бизнес допустил много ошибок, которые в дальнейшем пришлось исправлять, объяснила генеральный директор DeviceLock Олеся Ярмоленко. По ее мнению, третья волна коронавируса вряд ли приведет к 100% увеличению количества краж конфиденциальной информации, однако может удвоить темпы 2020 года.

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По данным исследования, 58% опрошенных специалистов сообщили, что DLP-системы их компаний в прошлом году только фиксировали утечки данных, но не могли предотвратить их. Олеся Ярмоленко уверена, что основные причины этому – неспособность большинства установленных на российском рынке решений автоматически блокировать «слив» информации и предпочтение многих служб безопасности не предотвращать ущерб, а только собирать данные для будущего усиления защиты.

По данным Zecurion Analytics, число утечек за 2020-ый выросло даже больше – до двух-трех раз по сравнению с годом ранее. Дистанционный формат работы привел к снижению контроля сотрудников, переходу на личные устройства и вызвал у людей чувство неуверенности в завтрашнем дне, дав конкурентам больше возможностей вербовать «инсайдеров» среди персонала.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Раскрытые данные: число утечек информации за пандемию выросло на треть

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