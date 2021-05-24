«Их слишком много»: почему киберпреступления остаются нераскрытыми

С каждым годом число киберпреступлений стремительно растет. А вот статистика раскрываемости таких дел остается весьма печальной. По разным оценкам, менее 10% дел с обвинительным заключением доходят до суда . В чем причины низких показателей, выясняли «Известия».

Галопирующий рост

Вымогание денег по телефону остается самой популярной схемой мошенничества. По данным Сбербанка, в сутки число подозрительных звонков в России достигает 100 тыс. Злоумышленники прикидываются сотрудниками банка, работниками ФСБ и даже вашими родственниками.

В марте 2020 года генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о бессилии правоохранительных органов перед киберпреступниками. В России раскрывается лишь 9% таких злодеяний, отметил он . Из года в год продолжается их «галопирующий рост».

О быстром росте числа атак говорят и отдельные исследования. Согласно анализу банка «Тинькофф», в 2020 году количество успешных случаев мошенничества выросло на 60% . Объем фрода превысил максимум за всю историю наблюдений. Примечательно, что злоумышленники стали в три раза чаще находить жертв в социальных сетях, а по телефону — в 2,7 раза.

Их слишком много Фото: Depositphotos

Средний чек успешной мошеннической операции, наоборот, уменьшился с 15 061 рубля до 13 900. За одну атаку злоумышленники теперь получают на 8% меньше.

При этом ущерб отдельных нападений поразительно высок. На днях стало известно о рекордной сумме украденных средств. В 2020 году мошенники похитили у женщины 400 млн рублей . Сначала они вели с ней телефонную беседу от имени работников банка, а затем — сотрудников ФСБ.

И говорить нечего

Преступления, совершенные с использованием продвинутых технологий, в нашей стране раскрываются с трудом, считает адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Юлия Лялюцкая. Главная проблема — в сравнительно небольших размерах хищений.

— Когда человек попался на удочку и отдал мошенникам 10–30 тыс. рублей, первое, о чем он спрашивает себя: зачем мне тратить месяцы своей жизни на общение с правоохранительными органами, если деньги мне уже никто не вернет? Так что в полицию обращается разве что один из 10 обманутых граждан, — говорит адвокат.

Их слишком много Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вторым важным моментом является то, что в стране не наблюдается попыток «глобализации» таких преступлений. Каждое заявление граждан — это отдельное преступление.

— Никто не пытается их соединить в серию по каким-либо признакам. Единственной целью, кажется, является сбросить с себя такой «копеечный» материал, чтобы не портить статистику, — добавила Лялюцкая.

Юрист и член экспертного совета по экономике в Госдуме РФ Алексей Микаелов подтвердил, что процент раскрываемости очень мал:

— Производство по уголовным делам о киберпреступлениях в 75% случаев приостанавливают за неустановлением обвиняемого, примерно 6% уголовных дел прекращают по реабилитирующим основаниям, и только 7% уголовных дел направляют с обвинительным заключением в суд для дальнейшего разбирательства. То есть количество совершаемых киберпреступлений — миллионы, а количество осужденных по ним — всего лишь десятки.

Их слишком много Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юрист подчеркнул, что способы и методы таких преступлений каждый день меняются, а специалисты, которые занимаются их расследованием, не всегда обладают необходимыми знаниями и работают по старой схеме.

— В большинстве случаев преступники используют поддельные личные данные, телефонные номера, оформленные на других лиц, подменивают IP-адреса, могут работать в данной сфере из любой точки мира, — перечисляет Микаелов.

«Руки не доходят»

Бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов уверяет, что не всё так безнадежно. Любая операция в интернете оставляет след, а на всякого хакера найдется свой антихакер.

— Нынешние технологии позволяют восстановить любой IP-адрес, а также местоположение устройства, вплоть до номера квартиры злоумышленника. Проблемы возникают, когда сервер расположен за границей. И то если это страна Интерпола, местная полиция может оказать помощь. В то же время соседняя Украина, например, менее охотно передает информацию.

Их слишком много Фото: Depositphotos

— Другое дело, что преступлений очень много, до всех просто руки не доходят, — продолжил Игнатов. — Поэтому я всегда повторяю: сложнее раскрыть, проще не допустить. Если вы сами не звонили в Сбербанк, вы Сбербанку не нужны. Клиент абсолютно не интересует службу безопасности, пока сам в нее не обратится.

По мнению адвоката Юлии Лялюцкой, хороший шаг к повышению раскрываемости сделали сами банки. Не так давно Альфа-банк объявил награду за наиболее подробные сведения о мошенниках: запись разговора, контакты «черных» call-центров, данные их руководителей и т.д.

Псевдокурьер и фантастическая скидка

Эксперты отмечают: за последние год–полтора телефонные мошенники проявили смекалку и существенно развили тему банковского обмана. Сегодня самые продвинутые мошенники могут представиться не сотрудниками банка, а работниками правоохранительных органов , которые якобы уже расследуют дело о мошенничестве с вашими или чужими счетами, приводит пример Юлия Лялюцкая.

Кроме того, стала распространяться схема с незаконным использованием подменных номеров, в частности, номеров банков и подразделений МВД России.

— С сентября прошлого года выявлено более 20 случаев реализации следующей схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн рублей, — уточняет Алексей Микаелов.

Их слишком много Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Нередко граждане обманываются, когда переходят на сайты, которые обещают компенсацию за участие в фейковых опросах или лотереях. Вместо этого у них списывают деньги и похищают данные банковских карт.

Также во время пандемии стала популярна схема с фейковыми курьерскими доставками, обращает внимание Микаелов. Мошенники создают объявления-приманки или же выступают якобы в качестве покупателей. Когда доходит дело до оформления товара, злоумышленники кидают ссылку на поддельный сайт, например, курьерской службы, выманивают у жертвы данные банковской карты и списывают денежные средства.

Только ни слова

По просьбе «Известий» эксперты дали несколько нетривиальных советов, которые помогут сохранить средства в безопасности. Понятно, что самое основное правило — никому не сообщать ПИН-код и держать в секрете личные данные. Однако стоит помнить и про другие полезные решения:

— для оплаты покупок через интернет заведите отдельную виртуальную карту и установите суточные лимиты для совершения покупок. Установите на банковских картах лимит выдачи средств в сутки и за одну операцию;

— для продажи старых вещей через интернет-площадки используйте номер телефона, не привязанный к мобильному банку;

Их слишком много Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— всегда включайте запись разговора на телефоне с незнакомыми лицами. Мошенников это мгновенно остановит, и они прекратят разговор;

— банкомат, которым вы пользуетесь, должен быть «чистым». Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, то от использования лучше отказаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на банкомате телефону;