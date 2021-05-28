Раскрытые данные: число утечек информации за пандемию выросло на треть

Количество утечек персональных данных в пандемийный 2020 год выросло на 30% , говорится в исследовании компании по кибербезопасности DeviceLock (есть у «Известий»). 58% компаний смогли зафиксировать атаки, но не предотвратить, так как их специальные программы (DLP-системы) настроены только на сигнализацию . Основными причинами роста количества утечек в 2020 году эксперты считают снижение контроля за сотрудниками на фоне перехода на дистанционный формат работы и необходимость выстраивания бизнес-процессов с нуля в компаниях, где ранее не использовался удаленный режим.

Рост на удаленке

По итогам 2020 года количество «сливов» персональной информации из компаний выросло примерно на 30%, сказано в исследовании DeviceLock. Сначала во время адаптации процессов к работе сотрудников из дома компании допустили множество ошибок , которые в дальнейшем приводили к взломам. Однако во второй половине года бизнес смог адаптироваться и решил возникшие проблемы, пояснила генеральный директор DeviceLock Олеся Ярмоленко.

— Вряд ли третья волна коронавируса даст 100% прирост утечек, как первая, но ожидать удвоения темпов вполне возможно , — считает она. — Многое также зависит от развития мошеннических схем, порождающих спрос на хищение данных. Например, в связи с ростом закредитованности и, соответственно, просрочек преступники могут начать притворяться судебными приставами и сформируют платежеспособный спрос на базы этого ведомства или коллекторских агентств, откуда немедленно начнутся утечки.

Раскрытые данные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

58% респондентов также отметили, что в прошлом году их DLP-системы не смогли предотвратить передачу конфиденциальной информации, а только сигнализировали об инциденте . Основные причины тому — неспособность большинства внедренных решений автоматически прерывать кражу данных, а нередко и осознанный выбор служб безопасности, сосредоточенных не на предотвращении ущерба, а на сборе информации об инцидентах, объяснила Олеся Ярмоленко.

Также более 70% опрошенных отметили, что возлагают надежды на предиктивную аналитику — так называемый профайлинг, который на основе поведения пользователей позволяет предсказать вероятность хищения у них данных . При этом 20% предприятий уже используют такую систему, половина только собирается внедрить, а 30% респондентов сомневаются в действенности подобного метода.

Наедине с данными

По данным Zecurion Analytics, количество утечек в 2020 году выросло сильнее, до двух-трех раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го . Удаленный режим работы стал ключевым фактором, считает руководитель аналитического центра Владимир Ульянов. При таком формате не было контроля со стороны коллег или камер наблюдения, для обработки данных использовались личные устройства и на кражу можно было потратить длительное время. Также на фоне пандемии и кризиса люди почувствовали неуверенность в завтрашнем дне, и конкурентам стало легче переманивать сотрудников и вербовать «инсайдеров», объяснил эксперт.

Кроме того, у многих компаний не существовало удаленного режима работы до пандемии, из-за чего им пришлось выстраивать процесс с нуля и думать в первую очередь не об информационной безопасности, а об обеспечении непрерывности процессов , добавила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина.

Раскрытые данные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Владимир Ульянов также отметил, что порядка 80% компаний используют DLP-системы, которые только фиксируют утечки данных, а не блокируют атаку в реальном времени.

Аналитику поведения пользователей эксперты считают полезным инструментом, однако такой метод требует высокой компетенции сотрудников безопасности и предельной точности настроек, иначе полезность подобной проверки будет сомнительна, уверен руководитель аналитического центра Zecurion.

Кибертренды

В год пандемии в Россельхозбанке зафиксировали рост числа атак на ресурсы компании в 4,5 раза по сравнению с 2019-м . Повышение рисков мошенничества связано с масштабной цифровизацией финансовых услуг, внедрением новых технологий и увеличением трансакционной активности клиентов, сообщил директор департамента информационной безопасности РСХБ Андрей Соколов. По его мнению, основными трендами в киберпреступлениях в прошлом году стало использование искусственного интеллекта при построении атак, кража персональных данных через внешние сервисы и нацеленность злоумышленников на сотрудников, переведенных на удаленку.

В период пандемии также наиболее серьезной угрозой стали атаки «нулевого дня», то есть новые, которые ранее не использовались . Всё чаще они производились через системы партнеров или подрядчиков, рассказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Раскрытые данные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом утечек данных в 2020 году в Росбанке и МКБ не зафиксировали, сообщили их представители. Другие кредитные организации из топ-15 и компании из топ-50 на вопрос о «сливах» не ответили.

В «Ростелеком-Солар» для обеспечения безопасности вся необходимая передача конфиденциальных данных контролируется специалистами, а установленная система не только фиксирует утечки информации, но и блокирует их, рассказал руководитель группы развития центра продуктов Solar Dozor Алексей Кубарев. На предотвращение таких попыток настроена и DLP в МКБ, сообщил директор департамента информационной безопасности Вячеслав Касимов. Он добавил, что в скором времени компания планирует также внедрять профилирование активности пользователей.