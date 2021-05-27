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Блинкен предупредил Израиль о риске войны из-за выселения арабов

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Израиль предупредил руководство страны, что дальнейшее выселение арабов в Восточном Иерусалиме может спровоцировать новый виток «напряженности, конфликта и войны», пишет 27 мая портал Axios.

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«Мы выразили озабоченность действиями, которые в первую очередь могут вызвать напряженность, конфликт и войну, а также в конечном итоге еще больше подорвать сложные перспективы для [примирения] двух государств», — цитирует Блинкена портал.

Отмечается, что в разговоре с израильской стороной Блинкен упомянул «выселение палестинцев из их домов [в Восточном Иерусалиме], где они жили десятилетиями и поколениями», разрушение их жилья, а также столкновения у мечети Аль-Акса между израильскими силовиками и палестинскими протестующими, которые продолжились даже после договоренности Израиля и Палестины о прекращении огня.

В свою очередь, во время переговоров с Палестиной госсекретарь поднял вопрос «о подстрекательстве к насилию и позволении безнаказанно продолжать агрессию», пишет портал.

Блинкен находился в Израиле с первым официальным визитом 25 мая. В Иерусалиме он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой МИД Габи Ашкенази и министром обороны Бени Ганцем. Позже в этот же день он в Рамаллахе встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с московским). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

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