Нетаньяху назвал издевательством принятую резолюцию Совета ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резолюция Совета ООН по правам человека о создании комиссии по расследованию нарушений в секторе Газе и Израиле является издевательством над международным правом.

«Сегодняшнее постыдное решение — еще один пример вопиющей антиизраильской одержимости Совета ООН по правам человека. Снова аморальное автоматическое большинство в Совете обеляет террористическую организацию, которая преднамеренно атакует израильское гражданское население, превращая мирных жителей Газы в живые щиты», — сказано в заявлении главы правительства, которое цитирует издание Israelhayom.

Ранее в этот же день Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которая призывает к созданию комиссии по расследованию нарушений в секторе Газа и Израиле.

В принятом документе содержится призыв «срочно создать постоянно действующую независимую международную комиссию <...> для расследования на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле всех предполагаемых нарушений международного гуманитарного права».

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.