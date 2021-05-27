Эксперт прокомментировал прогноз ЦБ о возвращении ВВП к допандемическому уровню

При оптимистичном прогнозе ВВП России может достигнуть к середине года 3–4%, при реалистичном — примерно 2,5%, а при хорошем раскладе, возможно, и 3%. Об этом заявил «Известиям» Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», в четверг, 27 мая.

Ранее в этот же глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что уже во второй половине 2021 года, а возможно, и к середине года российский ВВП вернется на допандемические уровни.

По словам Корнеева, для этого нужно, чтобы ВВП вырос на 4% (такой прогноз регулятор давал по итогам заседания 23 апреля — 3,0–4,0%).

«Некоторые поводы для оптимизма есть. Надежда на то, что сейчас, в летний период, заболеваемость [коронавирусом] снизится, они достаточно весомые», — сказал аналитик.

Он отметил, что достаточно быстро восстанавливается деловая и потребительская активность.

Специалист подчеркнул, что дорогая нефть, как сейчас, также является «позитивным внешним фактором» для более быстрого восстановления экономики. Объемы ее добычи растут потому, что в соответствии в соглашениями ОПЕК постепенно снимаются ограничения на добычу.

Корнеев также выразил мнение, что скорректированный прогноз Минэка по росту ВВП 2,9% вместо 3,3% является «более реалистичным».

О том, что Минэк скорректировал прогноз по российскому ВВП, «Известия» сообщали 22 апреля со ссылкой на источник в ведомстве. Аналитики отмечали, что прогноз министерства по инфляции оптимистичен и предпринятых мер по сдерживанию роста цен может не хватить: инфляция, возможно, достигнет 5,5%.

По итогам заседания 23 апреля ЦБ сохранил прогноз роста ВВП страны на 2021 год в интервале 3,0–4,0%, на 2022-й — в 2,5–3,5%, на 2023-й — в 2,0–3,0%. В 2020 году ВВП России упал на 3%.

Министры стран ОПЕК+ договорились 1 апреля о наращивании объемов добычи нефти в течение трех месяцев. В ходе встречи вице-премьер России Александр Новак заявил, что дефицит на нефтяном рынке достиг 2 млн баррелей в сутки и запасы снижаются. По его прогнозам, в этом году спрос на черное золото вырастет на 5–5,5 млн баррелей в сутки.

По данным Минфина России на 17 мая, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2021 года составила $ 65,45 за баррель, или $ 477,8 за 1 т. Экспортная пошлина на нее в России повысится на $3,9 — до $58,8 за 1 т.

На следующий день цена нефти марки Brent с поставкой в июле текущего года достигла $70,12 (+0,95%) за баррель — впервые с 15 марта. Однако по состоянию на 12:13 мск 27 мая цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снижалась на 0,9% — до $68,11, июльских фьючерсов — на 0,8%, до $68,32 за бочку.