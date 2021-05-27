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Специалист рассказал о тенденциях в ЕГЭ среди выпускников школ

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Самым популярным предметом среди выпускников школ остается обществознание, а выросший спрос на информатику закономерный из-за спроса на IT-специалистов. Об этом в четверг, 27 мая, в беседе с «Известиями» рассказал директор онлайн-проекта ЯКласс в России Андрей Илингин.

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«Самый популярный предмет — обществознание. Растет популярность химии и биологии в связи с тем, что в последние годы увеличился запрос на медицинские специальности, а пандемия этот рост ускорила. Касаемо информатики, закономерно, что студенты чаще ее сдают, так как растет спрос на IT -специалистов и школьники считают эту профессию привлекательной», — отметил эксперт.

При этом, отвечая на вопрос о том, не ожидается ли нехватка специалистов в гуманитарной сфере из-за возросшего спроса на информатику среди выпускников, Илингин ответил отрицательно, отметив, что существует еще множество направлений, которые могут выбрать школьники.

Ранее в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что информатика может стать о одним из самых популярных предметов ЕГЭ по выбору по количеству сдающих его выпускников.

«Если тенденция сохранится, через несколько лет информатика станет самым массовым предметом», — отметил он.

По его словам, в этом случае органам власти придется увеличивать компьютерное оснащение школ в регионах.

Ранее в четверг в Госдуме предложили предоставить выпускникам школ право выбора между сдачей ЕГЭ и классическими экзаменами. В этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию.

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