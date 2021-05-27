Врач-офтальмолог рассказала об опасности накладных ресниц

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала в четверг, 27 мая, что накладные ресницы могут спровоцировать различные нарушения в области глаз, а также вызвать аллергические реакции.

Так, нарушение покрова роговицы приводит к попаданию в нее инфекций. Кроме того, у человека может развиться кератит (воспалительное заболевание), уточнила специалист.

При этом Шилова подчеркнула, что разницы в том, какого типа накладные ресницы можно использовать, нет. По ее словам, вред проявится в любом случае.

«Может произойти и травматизация самого ресничного аппарата — собственные ресницы начинают выпадать, становятся более дефектными, могут менять направление роста, и это тоже серьезная проблема. Могут расти в сторону глазного яблока и травмировать роговицу — опять появляются входные ворота для инфекции», — рассказала специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

В октябре 2019 года врач-косметолог Оксана Чащина сообщила, что из-за возникшей нагрузки на ресницу, к которой прикрепляются два-три дополнительных волоска, может травмироваться ее фолликул. По словам специалиста, самыми «невинными последствиями» этого будут выпадение и прекращение роста собственных ресниц.