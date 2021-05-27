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Юрист разъяснил законодательство в сфере самогоноварения

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Глава AVG Legal Алексей Гавришев в четверг, 27 мая, объяснил законодательство в сфере самогонного производства.

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Таким образом специалист прокомментировал доклад аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова о состоянии российского рынка подакцизных товаров, в котором говорится о росте покупок россиянами самогонных аппаратов.

«Полагаю, что рост спроса на покупку дестилляторов, или так называемых самогонных аппаратов, связан с существенным ростом розничных цен на алкоголь, а также со снижением качества этого алкоголя. Российское законодательство не запрещает гражданам самостоятельно в домашних условиях изготавливать для личных нужд алкоголесодержащую продукцию, также не запрещены к обороту и дестилляторы», — сказал он в беседе с «Известиями».

При этом Гавришев добавил, что КоАП РФ предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 30 тыс. до 200 тыс. рублей за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции физическим лицам, то есть изготавливать алкоголь можно, но продавать нельзя.

«Более того, продажа самодельного алкоголя может быть квалифицирована как незаконное предпринимательство, за которое предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет», — сказал Гавришев.

В ноябре 2020 года стало известно, что во время пандемии COVID-19 в России вырос спрос на самогонные аппараты. Пик спроса пришелся на конец июня — начало июля.

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