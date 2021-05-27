В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова подготовил доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров, в котором говорится о росте покупок россиянами самогонных аппаратов.

В документе говорится о том, что в прошлом году в «Яндексе» были зафиксированы 1,6 млн запросов на покупку самогонных аппаратов. Это значение на треть больше, чем показатель 2019 года (1,2 млн).

«Из 160 тысяч сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь», — уточняется в материалах, которые находятся в распоряжении «РИА Новости» в четверг, 27 мая.

При этом отмечается, что проведенная в 2017 году досудебная блокировка сайтов позволяет снизить объем продаж на покупку алкоголя через интернет. Согласно данным «Яндекса», на которые ссылаются авторы доклада, запросы на покупку алкогольных напитков через интернет в 2020 году составили 64 тыс., что говорит о росте в 30%.

Однако, по экспертным оценкам рынка, доля подобной онлайн-торговли в структуре каналов нелегальных продаж алкоголя составляет на данный момент порядка 7%.

В ноябре 2020 года стало известно, что во время пандемии COVID-19 в России вырос спрос на самогонные аппараты. Пик спроса пришелся на конец июня — начало июля.