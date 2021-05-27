В СК отметили рост случаев мошенничества против пожилых людей

Количество мошенничеств в отношении пожилых россиян увеличилось в несколько раз в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В период пандемии сначала преступность немного притихла, а потом, через полгода, навалились новые формы преступности — мошенничество. На сотни процентов подскочило мошенничество — обман стариков», — отметил он в ходе военно-научной конференции в Москве.

25 мая в Центральном банке РФ подчеркивали, что чаще других на уловки мошенников попадаются люди старше 60 лет — 27% среди всех жертв социальной инженерии. Еще 20% приходится на возраст от 50 до 59 лет, 19% — на 40–49 лет, 17% — на 30–39 лет, 13% — на 20–29 лет. Оставшиеся 4% пострадавших младше 20 лет.

Кроме того, регулятор отдельно выделяет людей «серебряного возраста» (старше 60 лет) в качестве одной из групп населения, особенно подверженных воздействию социальной инженерии.

В тот же день стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении 74-летнего мужчины в Саратове. Пенсионер перевел злоумышленникам свыше 1,8 млн рублей.

Кроме того, в конце марта пенсионерка в Ангарске лишилась 800 тыс. рублей из-за мошенников. По данным правоохранительных органов, злоумышленник позвонил потерпевшей и представился сотрудником банка, убедив защитить накопления и перевести деньги на безопасный счет.