Пенсионер перевел мошенникам свыше 1,8 млн рублей в Саратове

Полиция возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении 74-летнего мужчины в Саратове. Пенсионер перевел злоумышленникам свыше 1,8 млн рублей.

По данным полиции, пострадавшему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил саратовцу, что кто-то якобы пытается взломать его счет. Чтобы защитить сбережения, злоумышленник предложил перевести деньги на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В правоохранительных органах уточнили, что за сутки в результате мошеннических действий пострадали восемь человек. Общая сумма ущерба превышает 2,3 млн рублей.

Днем ранее сообщалось, что в Приморском крае за неделю в полицию обратились 74 человека, которые стали жертвами мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 12,2 млн рублей.