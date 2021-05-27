В Санкт-Петербурге автобус заехал на столб, по информации «Известий», в результате столкновения пострадали 7 человек.

Отмечается, что авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина, сообщает в четверг, 27 мая, телеканал РЕН ТВ.

Причины столкновения неизвестны. Однако, со слов одного из заявителей, водителю транспортного средства могло стать плохо. В настоящий момент он зажат в кабине автобуса, спасатели работают на месте происшествия.

Ранее, 23 мая, в Череповце (Вологодская область) рейсовый автобус въехал в жилой дом. Отмечалось, что транспорт выехал на тротуар и по касательной врезался в жилой дом. Пострадали четыре человека, которые находились в момент столкновения в автобусе.