Автобус с пассажирами врезался в жилой дом в Череповце

В Череповце (Вологодская область) рейсовый автобус въехал в жилой дом. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. Инцидент произошел накануне на улице Сталеваров. Автобус № 27 выехал на тротуар и по касательной врезался в жилой дом.

Пострадали четыре человека, которые находились в салоне автобуса. Ушибы получили четыре пассажира: 49-летняя женщина и три школьника 2007, 2008 и 2009 годов рождения. Детям госпитализация не потребовалась. В больницу попала одна женщина, передает ИА FlashNord.

Как стало известно 20 мая, в Хабаровске сразу два пассажирских автобуса за один день попали в ДТП. В обоих случаях обошлось без серьезных последствий. На улице Павла Морозова водитель автобуса неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомобилем Nissan Juke. На Вологодской улице автобус попал в яму.