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Виолончелист Ролдугин выступил в Кирове

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Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки, виолончелист Сергей Ролдугин на сцене Вятской филармонии в Кирове исполнил в среду, 26 мая, произведение чешского композитора Антонина Дворжака.

Мероприятие было приурочено к торжественному закрытию 63-го концертного сезона. Виолончелист исполнил композицию совместно с оркестром Вятской филармонии.

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«Все, кто берется за концерт Дворжака, знают, что нужно быть свободным от этой вот казуистики, которая написана там в штрихах и партитуре. Нужно партитуру в голове иметь, а не голову в партитуре», — приводит слова Ролдугина РЕН ТВ в четверг, 27 мая.

Следующий концерт виолончелиста в Кирове состоится в следующем году в рамках проекта Санкт-Петербургского Дома музыки «Музыкальная сборная России».

Вместе с Ролдугиным участие в мероприятии примут молодые талантливые музыканты, лауреаты престижных отечественных и международных конкурсов, уточнил директор Вятской филармонии Александр Гаврилин, слова которого приводит Министерство культуры Кировской области.

Ранее в апреле музыкант во время концерта в Москве возродил произведения известного композитора XIX века Камиля Сен-Санса. Отмечалось, что для Ролдугина Сен-Санс — один из любимых композиторов.

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