Муниципального депутата в Петербурге заподозрили в получении взятки

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге муниципального депутата, по совместительству являющуюся директором районного ЖЭКа. Об этом 27 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, депутата муниципального Совета Колпино Марию Орлову подозревают в получении взятки в размере почти 7,8 млн рублей.

Деньги отдал Орловой предположительно директор компании «Питер-трейд», специализирующейся на чистке и уборке жилых зданий, полагает следствие.

В обмен подозреваемая якобы обещала оказывать покровительство компании и не глядя подписывать акты выполненных работ.

Депутата в настоящее время отправили в изолятор временного содержания до вынесения судом меры пресечения, а оперативники занялись поисками возможных соучастников фигурантки, добавили журналисты.

25 мая по делу о взяточничестве была задержана начальник отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. По данным следствия, не позднее апреля 2017 года подозреваемая получила взятку в крупном размере в виде туристического сертификата на сумму 200 тыс. рублей в пользу взяткодателя — директора крупной управляющей компании.