Рэшфорд получил десятки расистских оскорблений после финала Лиги Европы

Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после поражения в финале Лиги Европы от итальянского «Вильярреала» рассказал, что подвергся расистским оскорблениям. Об этом футболист 27 мая написал в Twitter.

«На данный момент получил не менее 70 расовых оскорблений в моих социальных сетях», — сообщил Рэшфорд.

Спортсмен отметил, что один пользователь, оскорбивший его, работает учителем математики.

«Он учит детей! И знает, что может свободно расово оскорблять без последствий», — пожаловался футболист.

26 мая испанский футбольный клуб «Вильярреал» переиграл в финале Лиги Европы УЕФА английский «Манчестер Юнайтед» и впервые завоевал трофей турнира. Встреча прошла на стадионе «Энерга» в польском городе Гданьске и завершилась со счетом 1:1 (11:10 в серии пенальти). Как сообщает «Спорт-Экспресс», решающий пенальти не забил вратарь «Манчестера» Давид Де Хеа.

Как сообщает издание, эта победа позволит «Вильярреалу» сыграть в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов УЕФА.