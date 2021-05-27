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Режим ЧС введен в Приамурье из-за паводков

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Амурской области из-за паводков, осадки вызвали подъем уровня воды в реках, размыты нескольких участков дорог. Об этом сообщает в четверг, 27 мая, ТАСС со ссылкой на губернатора региона Василия Орлова.

По его словам, из-за подъема воды и осадков размыло участки дорог уже в 14 районах, в связи с чем был введен региональный режим ЧС. Это позволит Амурской области обратиться к правительству России для выделения средств из резервного фонда для восстановления дорог и налаживания транспортной доступности населенных пунктов.

Орлов также предложил правительству сформировать план по приведению в порядок самых проблемных участков дорог.

«На них нужно своевременно, в зимний период, завезти все необходимые инертные материалы для проведения дорожных работ», — подчеркнул губернатор.

26 мая в Приамурье в ближайшие дни прогнозировали ночные заморозки до -2 градусов.

18 мая сообщалось о подтоплении 130 приусадебных участков в селе Овсянка в Зейском районе, случаи с переливами зафиксировали в ряде других населенных пунктов. Во всех случаях проезд был доступен только для техники высокой проходимости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ромненском, Зейском, Ивановском и Шимановском районах.

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