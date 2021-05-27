Число жертв крушения пожарного вертолета во Флориде выросло до четырех

Все четыре человека, находившиеся на борту потерпевшего крушение во Флориде пожарного вертолета, погибли, пишет 26 мая Associated Press.

Отмечается, что в накануне в ходе поисков спасатели нашли тела считавшихся пропавшими троих человек. 25 мая сообщалось об обнаружении только одного погибшего.

Представитель полиции рассказал Fox News, что причиной крушения вертолета могла стать техническая неисправность, вследствие которой хвост отделился от основной части борта и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Остальная часть воздушного судна упала в болотистую местность.

Крушение пожарного вертолета Sikorsky UH-60 произошло днем 24 мая недалеко от аэропорта города Лисберг во время учений.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и национальный совет по безопасности на транспорте расследуют произошедшее.