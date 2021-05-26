Один человек погиб при крушении пожарного вертолета во Флориде

По меньшей мере один человек погиб в результате крушения пожарного вертолета недалеко от аэропорта города Лисберг в штате Флорида, сообщает 25 мая CNN.

Как рассказал телеканалу представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA), инцидент произошел днем во вторник во время учений. На борту вертолета Sikorsky UH-60 находились четыре человека.

Согласно данным пожарной службы Лисберга, выживших в крушении, вероятно, нет. Ведутся поиски остальных трех человек.

FAA и национальный совет по безопасности на транспорте расследуют крушение.

25 мая на северо-востоке города Лас-Вегас в США разбился военный самолет. Борт принадлежал базе ВВС в Неллисе, штат Невада. Данных о пострадавших не поступало.