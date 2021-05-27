Президент России Владимир Путин оценил темпы выполнения гособоронзаказа, сообщает телеканал «Известия».

Глава государства отметил, что своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения НИОКР, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники. В итоге задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8%.

«Это хорошие показатели. Обращаю внимание, важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства. Имею в виду прежде всего, конечно, технику для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что в определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов.

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