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Прокуратура проверяет сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов «Везет»

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Прокуратура Москвы проверяет сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов группы «Везет». Соответствующее поручение дала Генпрокуратура, сообщили «Известиям» в ее пресс-службе.

«Яндекс.Такси» объявил о покупке активов группы «Везет» в феврале 2021 года. Компания купила колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок конкурента за $178 млн.

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Вскоре после этого Генпрокуратура получила депутатский запрос «в интересах водителей такси о нарушениях трудового и антимонопольного законодательства при заключении сделки», сообщили «Известиям» в ведомственном управлении по взаимодействию со СМИ. Имя автора письма там не назвали.

«Прокурору города Москвы поручено организовать соответствующую проверку и сообщить депутату о ее результатах», — резюмировали в управлении Генпрокуратуры.

В прокуратуре Москвы «Известиям» сказали, что направили «запросы в соответствующие контролирующие органы». Получение такого запроса «Известиям» подтвердил представитель ФАС. В мае антимонопольная служба направила в ответ свою обоснованную позицию по сделке, добавил он.

«Покупка «Яндексом» агрегатора такси «Везет» может негативно повлиять на уровень экономической концентрации, однако сделка не противоречит действующему антимонопольному законодательству», — отметил представитель ФАС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Маршрут расстроен: сделку «Яндекс.Такси» и «Везет» проверит прокуратура

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