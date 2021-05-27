Маршрут расстроен: сделку «Яндекс.Такси» и «Везет» проверит прокуратура

Прокуратура Москвы проверяет сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов группы «Везет». Соответствующее поручение дала Генпрокуратура, сообщили «Известиям» в ее пресс-службе. Впервые о планируемой сделке было объявлено летом 2019 года. В «Яндексе» ожидали закрыть ее до конца того же года, но тогда ФАС отказала в согласовании из-за вероятности нарушения антимонопольного законодательства — сделка могла бы привести к ухудшению конкуренции на рынке. Заключить соглашение «Яндексу» удалось только вначале 2021 года, изменив конфигурацию сделки. Юристы считают, что оспаривать ее в суде — редкая и крайняя мера, но антимонопольный орган может ей воспользоваться в случае реальных угроз конкурентной среде.

Такси подано

«Яндекс.Такси» объявил о покупке активов группы «Везет» в феврале 2021 года . Компания купила кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок конкурента за $178 млн.

Вскоре после этого Генпрокуратура получила депутатский запрос «в интересах водителей такси о нарушениях трудового и антимонопольного законодательства при заключении сделки», сообщили «Известиям» в ведомственном управлении по взаимодействию со СМИ. Имя автора письма там не назвали.

— Прокурору города Москвы поручено организовать соответствующую проверку и сообщить депутату о ее результатах , — резюмировали в управлении Генпрокуратуры.

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В прокуратуре Москвы «Известиям» сказали, что направили «запросы в соответствующие контролирующие органы». Получение такого запроса «Известиям» подтвердил представитель ФАС. В мае антимонопольная служба направила в ответ свою обоснованную позицию по сделке, добавил он.

— Покупка «Яндексом» агрегатора такси «Везет» может негативно повлиять на уровень экономической концентрации, однако сделка не противоречит действующему антимонопольному законодательству , — отметил представитель ФАС.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Известиям» сообщили, что не комментируют внутриведомственные переписки. В то же время в компании отметили, что сделка с «Везет» закрыта, а купленные активы уже интегрированы в систему «Яндекс.Такси». В пресс-службе «Везет» не ответили на запрос газеты.

История поездки

Впервые о планах купить активы «Везет» «Яндекс» объявил летом 2019 года. В корпорации рассчитывали закрыть сделку до конца того же года. Планируемое слияние уже тогда критиковали конкуренты «Яндекс.Такси». В частности, глава Gett Максим Жаворонков предостерегал о росте цен на услуги такси на 20% из-за ухудшения конкуренции на рынке.

После этого «Яндекс.Такси» трижды подавал ходатайство о покупке активов «Везет» в ФАС, каждый раз меняя конфигурацию сделки . Первое ходатайство антимонопольная служба отклонила из-за вероятности нарушения антимонопольного законодательства — сделка могла бы привести к ухудшению конкуренции на рынке. Позже еще два ходатайства компания отзывала сама. Но уже в начале 2021 года «Яндекс.Такси» объявил о покупке активов, заявив, что для совершения сделки в таком виде согласования ФАС не требуется , поскольку соглашение «подразумевает приобретение лишь части активов «Везет», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение». Также в компании говорили, что балансовая стоимость приобретаемых активов меньше той, которая требует согласования регулятора.

В пресс-службе ФАС «Известиям» пояснили, что ранее антимонопольная служба предлагала внести изменения в действующее законодательство, согласно которым регулятор должен согласовывать сделки с учетом не только балансовой стоимости приобретаемых активов, но и рыночной стоимости сделки. Пока эти изменения не приняты.

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если сделка будет ущемлять чьи-либо права и законные интересы, она может быть оспорена в суде , следует из статьи 166 Гражданского кодекса РФ.

— По общему правилу любую сделку можно оспорить в суде. Срок исковой давности — три года (общий срок), — отметил «Известиям» старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Александр Алексеев.

Но оспаривание соглашений в суде — редкая и крайняя мера, отметил адвокат адвокатской палаты Москвы Иван Белов.

— Судебная дисквалификация сделки — это несовременная, непопулярная и крайняя мера, которой может воспользоваться антимонопольный орган в случае реальных угроз конкурентной среде . ФАС нередко согласовывает сделку под условием и выдает предписание с указанием конкретных экономических параметров, которых должны придерживаться стороны сделки. То есть речь может идти о некоем компромиссном варианте, при котором нет необходимости разворачивать сделку целиком, — отметил он.

Что по счетчику

Как сообщал «Яндекс» в своей отчетности, выручка сегмента «Такси» компании за 2020 год выросла на 47%, до 66,9 млрд рублей. А в I квартале 2021-го корпорация сообщила об увеличении этого показателя почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 26,5 млрд рублей.

В 2019-м и 2020-м «Яндекс.Такси» занимало первое место на рынке сервисов заказа такси по доле выручки, а группа «Везет» — второе, оценил глава и основатель аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, в 2020 году доля рынка «Яндекс.Такси» составляла 27%, группы «Везет» — 8%. Совокупную долю остальных агрегаторов такси, включая «Максим», Gett и «Ситимобил», эксперт оценил в 20%. Остальные заказы приходятся на таксопарки напрямую, уточнил он.

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По количеству поездок «Яндекс.Такси» и «Везет» могут занимать больше половины рынка сервисов заказа такси в России, отметил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. В целом рост сегмента онлайн-сервисов по заказу такси в ближайшие годы замедлится по мере насыщения рынка, считает он. В качестве аргумента аналитик привел данные из отчетности «Яндекса»: количество поездок в «Яндекс.Такси» в I квартале 2021 года выросло на 24%, а оборот увеличился на 44%. Год назад прирост количества поездок составлял 40% по сравнению с позапрошлым годом, а оборот сервиса — 30%.

По оценке аналитиков ВТБ-Капитал, российский рынок такси будет устойчиво расти, и к 2022 году он превысит 1 трлн рублей, а к 2025 году приблизится к отметке в 2 трлн рублей. По итогам 2020-го отрасль оценили в 696 млрд рублей без учета нелегальных перевозок, прогноз на 2021 год — 951 млрд рублей.