Названы требующие обязательной вакцинации от COVID-19 профессии

Прививки от коронавируса не являются обязательными по российскому законодательству, однако работники ряда профессий не смогут работать без прививки, если есть соответствующее постановление главного санитарного врача. Об этом рассказал медицинский юрист, старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и партнеры» Иван Печерей.

Речь, в частности, идет о врачах, педагогах и социальных работниках.

«Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия. В этой ситуации по тому заболеванию, по которому объявлена эпидемия, происходит вакцинация в соответствии с календарем прививок», — цитирует Печерея «РИА Новости» 27 мая.

По его словам, в данной ситуации вакцинация становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в национальный календарь прививок.

При этом он подчеркнул, что прививки от коронавируса не могут быть обязательными, согласно российскому законодательству. Кроме того, вакцинация проводится, но права отказаться от прививки работников не лишают. Однако в таком случае специалисты не смогут продолжить свою работу, пояснил Печерей.

14 апреля руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова допустила обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий. По ее словам, в будущем, скорее всего, будут уточнены категории граждан для обязательной вакцинации от коронавируса. В частности, это может коснуться медицинских работников.

Отказавшихся от вакцинации смогут отстранять от работы, поскольку человек может представлять угрозу для окружающих, добавила эксперт.