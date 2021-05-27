Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Самолет МЧС с россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово
Общество
В России могут обязать производителей утилизировать 100% упаковки
Наука
На спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация
Политика
Общественная палата планирует привлечь около 100 тыс. наблюдателей на выборы
Армия
Экипажи бомбардировщиков Ту-22м3 провели учения над Средиземным морем
Экономика
В правительстве обсуждают удвоение инвестиций из ФНБ
Наука
Канада в ближайшие пять лет планирует обзавестись луноходом
Общество
В Госдуме предложили давать выбор выпускникам между ЕГЭ и ГВЭ
Армия
США заявили о подошедшем к Гавайям разведывательном корабле ВМС России
Сюжет:

Названы требующие обязательной вакцинации от COVID-19 профессии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прививки от коронавируса не являются обязательными по российскому законодательству, однако работники ряда профессий не смогут работать без прививки, если есть соответствующее постановление главного санитарного врача. Об этом рассказал медицинский юрист, старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и партнеры» Иван Печерей.

Идти за Сахой: зачем в Якутии решили опробовать обязательную вакцинацию
Власти региона сообщили, что в случае необоснованного отказа от прививки граждан могут не допустить к работе

Речь, в частности, идет о врачах, педагогах и социальных работниках.

«Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия. В этой ситуации по тому заболеванию, по которому объявлена эпидемия, происходит вакцинация в соответствии с календарем прививок», — цитирует Печерея «РИА Новости» 27 мая.

По его словам, в данной ситуации вакцинация становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в национальный календарь прививок.

При этом он подчеркнул, что прививки от коронавируса не могут быть обязательными, согласно российскому законодательству. Кроме того, вакцинация проводится, но права отказаться от прививки работников не лишают. Однако в таком случае специалисты не смогут продолжить свою работу, пояснил Печерей.

14 апреля руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова допустила обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий. По ее словам, в будущем, скорее всего, будут уточнены категории граждан для обязательной вакцинации от коронавируса. В частности, это может коснуться медицинских работников.

Отказавшихся от вакцинации смогут отстранять от работы, поскольку человек может представлять угрозу для окружающих, добавила эксперт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021