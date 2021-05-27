В России могут обязать производителей утилизировать 100% упаковки

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который обязывает производителей товаров с 2022 года утилизировать 100% выпущенной упаковки. Об этом 27 мая сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть документ.

«Законопроектом предусматривается увеличение нормативов утилизации. Так, для упаковки нормативы утилизации устанавливаются равными 100%, а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение не менее чем на 10%», — сказано в пояснительной записке.

По словам Кутепова, нормативы утилизации в 2020 году по различным группам упаковки составляли от 10% до 45%. Он отметил, что установленные нормативы не отвечают поставленной задаче по максимальному вовлечению использованной упаковки в оборот и требуют пересмотра.

«Учитывая негативные последствия для окружающей среды в случае захоронения отходов упаковки, целесообразно с 1 января 2022 года определить ответственность за утилизацию отходов упаковки в размере, равном количеству выпущенной в оборот. Это позволит в части упаковки полностью отказаться от применения понятия норматива утилизации», — уверен сенатор.

По оценкам экспертов, почти 50% объема твердых коммунальных отходов составляют отходы упаковки, при этом ее объемы в дальнейшем будут расти в связи с активным развитием электронной коммерции и сервисов доставки, подчеркнул Кутепов.

При этом, по его словам, согласно нынешнему законодательству, в список подлежащей утилизации упаковки, в частности, входят металлические упаковки из алюминия и стали, упаковка из полимерных и комбинированных материалов, из картона, дерева, бумаги, стекла и текстильных материалов.

Согласно предлагаемому проекту закона, нормативы утилизации должен обеспечивать сам производитель или импортер товаров, организовав собственные объекты по утилизации отходов или заключив договор с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют утилизацию отходов от использования товаров.

Также в документе предлагается устанавливать обязанность по выполнению нормативов утилизации не с момента первичной реализации товаров и их упаковки, а с момента производства соответствующих товаров.

По мнению Кутепова, эта норма позволит кардинально снизить количество отходов потребления и сформировать систему обращения с отходами, ориентированную на их утилизацию.

12 мая «Известия» сообщали, что до конца года на модернизацию мусорного оборудования в России могут направить около 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Финансирование предложено направить на возмещение компаниям до 25% лизинга техники по обработке и утилизации отходов.