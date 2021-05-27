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Самозанятые рассказали о трудностях в получении кредитов

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Оформить кредит в банке оказалось делом непростым, а зачастую и невозможным, поделились с «Известиями» граждане, получившие статус самозанятых. Большинство опрошенных рассказали о том, что многие крупные кредитные организации не готовы работать с категорией клиентов, которые не могут предоставить справку с места работы, а бумагу о доходах из налоговой там не рассматривают.

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По словам Андрея, юриста из Москвы, в начале мая он обратился за кредитом в МКБ, «Русский стандарт» и Райффайзенбанк, но не смог оформить заем на сумму в полмиллиона рублей. Согласно представленной справке, в январе доходы Андрея были нулевыми, а в феврале, марте и апреле — 200 тыс., 135 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно.

«Известия» позвонили в колл-центры 12 системно значимых банков, в восьми из них сказали, что не работают с самозанятыми, так как необходимы справки о подтверждении доходов и официальном трудоустройстве. В их числе: ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Юникредитбанк, МКБ, «Открытие», ПСБ и Райффайзенбанк. В Альфа-банке могут предоставить работающим на себя только кредитку.

Кредитовать фрилансеров готовы в «Сбере», Совкомбанке и Россельхозбанке, рассказали в их колл-центрах.

«Известия» опросили топ-30 банков об условиях кредитования самозанятых граждан. В «Сбере» отметили, что выдают фрилансерам потребкредиты без обеспечения на общих условиях, но понадобится справка о состоянии доходов по форме ФНС. В ВТБ сообщили, что кредитуют самозанятых, в том числе предлагают таким клиентам автозаймы. Хотя в колл-центре сказали, что вовсе не обслуживают работающих на себя граждан.

По данным ФНС, число граждан, получивших статус самозанятых, с начала проведения налогового эксперимента превысило 2,3 млн.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Что в статусе тебе моем: банки отказывают в кредитах самозанятым

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