 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вильфанд спрогнозировал ветер до 23 м/с и ливни в ряде регионов России
Мир
Спецборт для перевозки граждан РФ из сектора Газа приземлился в Каире
Мир
Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля
Наука
Российский космонавт самостоятельно отремонтировал скафандр на МКС
Общество
Полиция обязала Элджея явиться в суд из-за подозрений в пьяной езде
Мир
Швейцарское СМИ назвало предполагаемое место встречи Путина и Байдена
Мир
США обвинили Китай в недостаточной прозрачности расследования по COVID-19
Спорт
Семака признали лучшим тренером сезона в «Тинькофф РПЛ»
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в 46 ресторанах Burger King и KFC в Москве
/

Что в статусе тебе моем: банки отказывают в кредитах самозанятым

Большинство системно значимых организаций не готовы рассмотреть фрилансеров в качестве потенциального клиента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Что в статусе тебе моем: банки отказывают в кредитах самозанятым
2021-05-26 18:15:23">
2021-05-26 18:15:23
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство банков отказывают самозанятым в выдаче кредита, требуя справку с места работы. С такими жалобами пользователей популярных форумов и групп в соцсетях ознакомились «Известия». В частности, работающие на себя граждане посетовали на отказ в оформлении займа в банках, несмотря на подтвержденный доход. Как выяснили «Известия», девять из 12 системно значимых кредитных организаций не готовы работать с фрилансерами. Тем временем, по данным ФНС, количество граждан, получивших статус самозанятого, превысило 2,3 млн.

Сам себе кредитор

Оформить кредит в банке оказалось делом непростым, а зачастую и невозможным, поделились с «Известиями» граждане, получившие статус самозанятых. Большинство опрошенных рассказали о том, что многие крупные кредитные организации не готовы работать с категорией клиентов, которые не могут предоставить справку с места работы. А бумагу о доходах из налоговой там не рассматривают.

По словам Андрея, юриста из Москвы, в начале мая он обратился за кредитом в МКБ, «Русский стандарт» и Райффайзенбанк, но не смог оформить заем на сумму в полмиллиона рублей. Согласно представленной справке, в январе доходы Андрея были нулевыми, а в феврале, марте и апреле — 200 тыс., 135 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно.

Что в статусе тебе моем
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В конце 2019-го оформил кредитную карту в «Тинькофф», израсходовав все средства через пару месяцев, погасил долг полностью, рассказал «Известиям» строитель Игорь из Ленинградской области, добавив, что это вся его кредитная история. В начале 2021-го он обращался в Россельхозбанк, но попытка взять заем не увенчалась успехом.

— После подачи документов и ожидания почти в месяц я получил отказ без каких-либо объяснений. Складывается ощущение, что всё предлагаемое банками — просто реклама, а услуг как таковых и нет. Во всяком случае я не встречал ни одного счастливчика. Сейчас у меня кредит наличными в первой организации, которую упомянул. Но там сумма небольшая, — подытожил Игорь.

Статус «кто»: самозанятые столкнулись с проблемами в судах
Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручение ведомствам изучить собранную ОНФ практику

По словам жительницы столицы блогера Варвары, банки не воспринимают всерьез самозанятых. Она поделилась, что узнавала, возможно ли переоформить ранее взятую ипотеку на себя, будучи фрилансером. Но дело не доходило до реальной сделки, уточнила она, добавив, что рядовые специалисты отвечали: всё решает руководство.

— На днях хочу обратиться в организацию, где брала ипотеку 50/50 с бывшим партнером. Понимаю, что идея обречена на провал. Но всё равно попробую, — добавила Варвара.

Вместе с тем среди опрошенных были и те, кто, будучи самозанятым, смог оформить заем. Одни респонденты сказали, что получили деньги с первого раза и всю запрашиваемую сумму, а другие — не сразу и меньшую сумму, чем планировали. Некоторые фрилансеры отметили, что не обращались за ссудой в банки.

Больше нет, чем да

«Известия» позвонили в кол-центры 12 системно значимых банков, восемь из них сказали, что не работают с самозанятыми, так как необходимы справки о подтверждении доходов и официальном трудоустройстве. В их числе: ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Юникредитбанк, МКБ, «Открытие», ПСБ и Райффайзенбанк. В Альфа-банке могут предоставить работающим на себя только кредитку.

Кредитовать фрилансеров готовы в «Сбере», Совкомбанке и Россельхозбанке, рассказали в их кол-центрах. При этом выяснилось, что у этих банков немало требований, которым нужно соответствовать. Например, регистрация в качестве самозанятого не ранее чем 3–6 месяцев назад. Есть и лимиты по сумме займа, к примеру в РСХБ до 750 тыс. При этом гарантии, что кредит будет одобрен, нет.

Что в статусе тебе моем
кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» спросили топ-30 банков об условиях кредитования самозанятых граждан. В «Сбере» отметили, что выдают фрилансерам потребкредиты без обеспечения на общих условиях, но понадобится справка о состоянии доходов по форме ФНС. В ВТБ сообщили, что кредитуют самозанятых, в том числе предлагают таким клиентам автозаймы. Хотя в кол-центре сказали, что вовсе не обслуживают работающих на себя граждан.

Гиг-экономика с гарантиями: самозанятые смогут уходить на больничный
Компании начали страховать своих свободных исполнителей

В Абсолют Банке и «Санкт-Петербурге» для самозанятых доступны ипотека, потребкредиты и банковские карты. А РНКБ только в мае запустил выдачу кредитов для таких граждан. В «Русском стандарте» и «Дом.рф» отметили, что отдельных продуктов для этого сегмента клиентов нет. В последнем допустили их запуск в обозримом будущем.

По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», из топ-100 (по активам) банков кредиты для самозанятых есть только в 12, из которых большинство — региональные. Например, Кубань кредит, Банк Казани и др. По ставкам всё сложно, признаются там, так как по ссудам наличными реальные проценты существенно отличаются от заявленных.

Дискриминация в действии

Для кредитных организаций самозанятые менее привлекательны, так как уровень их дохода непостоянен, отметил аналитик НКР Дмитрий Рышков. По его словам, кредитование фрилансеров — новый продукт, а существующие риск-политики банков ориентированы преимущественно на традиционных заемщиков и не позволяют в полной мере учесть риск данного сегмента. Всё это приводит к отказам в ссуде и высоким ставкам для покрытия рисков.

Действительно, наблюдается кредитная дискриминация самозанятых граждан, согласился директор по стратегическим коммуникациям «Рокет Ворк» (платформы по работе с фрилансерами) Дмитрий Дригайло. По его словам, вероятно, банки не хотят рисковать, особенно на волне проблем, вызванных коронакризисом. В их понимании фрилансер практически как потенциальный безработный, несмотря на идеальную кредитную историю и справки о доходах, добавил он.

Хотя законных оснований для отказа у банкиров нет, напротив, есть рекомендации ЦБ — принимать справки об уплаченном налоге самозанятыми в качестве доказательства легального дохода, указал эксперт.

Что в статусе тебе моем
кредит
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
На себе показывают: выручка самозанятых в интернете выросла в 11 раз
Причины этого — тренд на цифровизацию, увеличение числа работающих на себя и меры поддержки

С платежеспособностью у самозанятых всё неплохо. Около 30% из них — вчерашние ИП с действующим бизнесом. Для многих самозанятость — скорее дополнительный доход. Больше зарабатывают дизайнеры, копирайтеры, IT-специалисты и др. Но и у остальных мастеров по маникюру, строителей, репетиторов доходы не меньше средних по стране, — подчеркнул Дмитрий Дригайло.

По его мнению, банкам стоит реформировать системы автоматического скоринга, а государству задуматься об участниках эксперимента.

По данным ФНС, число граждан, получивших статус самозанятого, с начала проведения налогового эксперимента превысило 2,3 млн.

«Известия» обратились в Минфин с просьбой рассказать о программах поддержки, в частности кредитования работающих на себя. В пресс-службе ведомства рекомендовали обратиться в «ответственное ведомство — Минэкономразвития». «Известия» направили туда запрос.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021