Что в статусе тебе моем: банки отказывают в кредитах самозанятым

Большинство банков отказывают самозанятым в выдаче кредита, требуя справку с места работы. С такими жалобами пользователей популярных форумов и групп в соцсетях ознакомились «Известия» . В частности, работающие на себя граждане посетовали на отказ в оформлении займа в банках, несмотря на подтвержденный доход. Как выяснили «Известия», девять из 12 системно значимых кредитных организаций не готовы работать с фрилансерами . Тем временем, по данным ФНС, количество граждан, получивших статус самозанятого, превысило 2,3 млн.

Сам себе кредитор

Оформить кредит в банке оказалось делом непростым, а зачастую и невозможным, поделились с «Известиями» граждане, получившие статус самозанятых. Большинство опрошенных рассказали о том, что многие крупные кредитные организации не готовы работать с категорией клиентов, которые не могут предоставить справку с места работы . А бумагу о доходах из налоговой там не рассматривают.

По словам Андрея, юриста из Москвы, в начале мая он обратился за кредитом в МКБ, «Русский стандарт» и Райффайзенбанк, но не смог оформить заем на сумму в полмиллиона рублей . Согласно представленной справке, в январе доходы Андрея были нулевыми, а в феврале, марте и апреле — 200 тыс., 135 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно.

Что в статусе тебе моем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В конце 2019-го оформил кредитную карту в «Тинькофф», израсходовав все средства через пару месяцев, погасил долг полностью, рассказал «Известиям» строитель Игорь из Ленинградской области, добавив, что это вся его кредитная история. В начале 2021-го он обращался в Россельхозбанк, но попытка взять заем не увенчалась успехом .

— После подачи документов и ожидания почти в месяц я получил отказ без каких-либо объяснений. Складывается ощущение, что всё предлагаемое банками — просто реклама, а услуг как таковых и нет . Во всяком случае я не встречал ни одного счастливчика. Сейчас у меня кредит наличными в первой организации, которую упомянул. Но там сумма небольшая, — подытожил Игорь.

По словам жительницы столицы блогера Варвары, банки не воспринимают всерьез самозанятых . Она поделилась, что узнавала, возможно ли переоформить ранее взятую ипотеку на себя, будучи фрилансером. Но дело не доходило до реальной сделки, уточнила она, добавив, что рядовые специалисты отвечали: всё решает руководство.

— На днях хочу обратиться в организацию, где брала ипотеку 50/50 с бывшим партнером. Понимаю, что идея обречена на провал. Но всё равно попробую, — добавила Варвара.

Вместе с тем среди опрошенных были и те, кто, будучи самозанятым, смог оформить заем. Одни респонденты сказали, что получили деньги с первого раза и всю запрашиваемую сумму, а другие — не сразу и меньшую сумму, чем планировали . Некоторые фрилансеры отметили, что не обращались за ссудой в банки.

Больше нет, чем да

«Известия» позвонили в кол-центры 12 системно значимых банков, восемь из них сказали, что не работают с самозанятыми, так как необходимы справки о подтверждении доходов и официальном трудоустройстве . В их числе: ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Юникредитбанк, МКБ, «Открытие», ПСБ и Райффайзенбанк. В Альфа-банке могут предоставить работающим на себя только кредитку.

Кредитовать фрилансеров готовы в «Сбере», Совкомбанке и Россельхозбанке, рассказали в их кол-центрах . При этом выяснилось, что у этих банков немало требований, которым нужно соответствовать. Например, регистрация в качестве самозанятого не ранее чем 3–6 месяцев назад. Есть и лимиты по сумме займа, к примеру в РСХБ до 750 тыс. При этом гарантии, что кредит будет одобрен, нет.

Что в статусе тебе моем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» спросили топ-30 банков об условиях кредитования самозанятых граждан. В «Сбере» отметили, что выдают фрилансерам потребкредиты без обеспечения на общих условиях, но понадобится справка о состоянии доходов по форме ФНС. В ВТБ сообщили, что кредитуют самозанятых, в том числе предлагают таким клиентам автозаймы. Хотя в кол-центре сказали, что вовсе не обслуживают работающих на себя граждан .

В Абсолют Банке и «Санкт-Петербурге» для самозанятых доступны ипотека, потребкредиты и банковские карты. А РНКБ только в мае запустил выдачу кредитов для таких граждан. В «Русском стандарте» и «Дом.рф» отметили, что отдельных продуктов для этого сегмента клиентов нет. В последнем допустили их запуск в обозримом будущем.

По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», из топ-100 (по активам) банков кредиты для самозанятых есть только в 12, из которых большинство — региональные . Например, Кубань кредит, Банк Казани и др. По ставкам всё сложно, признаются там, так как по ссудам наличными реальные проценты существенно отличаются от заявленных.

Дискриминация в действии

Для кредитных организаций самозанятые менее привлекательны, так как уровень их дохода непостоянен , отметил аналитик НКР Дмитрий Рышков. По его словам, кредитование фрилансеров — новый продукт, а существующие риск-политики банков ориентированы преимущественно на традиционных заемщиков и не позволяют в полной мере учесть риск данного сегмента. Всё это приводит к отказам в ссуде и высоким ставкам для покрытия рисков.

Действительно, наблюдается кредитная дискриминация самозанятых граждан , согласился директор по стратегическим коммуникациям «Рокет Ворк» (платформы по работе с фрилансерами) Дмитрий Дригайло. По его словам, вероятно, банки не хотят рисковать, особенно на волне проблем, вызванных коронакризисом. В их понимании фрилансер практически как потенциальный безработный, несмотря на идеальную кредитную историю и справки о доходах , добавил он.

Хотя законных оснований для отказа у банкиров нет, напротив, есть рекомендации ЦБ — принимать справки об уплаченном налоге самозанятыми в качестве доказательства легального дохода, указал эксперт.

Что в статусе тебе моем Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

— С платежеспособностью у самозанятых всё неплохо. Около 30% из них — вчерашние ИП с действующим бизнесом . Для многих самозанятость — скорее дополнительный доход. Больше зарабатывают дизайнеры, копирайтеры, IT-специалисты и др. Но и у остальных мастеров по маникюру, строителей, репетиторов доходы не меньше средних по стране, — подчеркнул Дмитрий Дригайло.

По его мнению, банкам стоит реформировать системы автоматического скоринга, а государству задуматься об участниках эксперимента.

По данным ФНС, число граждан, получивших статус самозанятого, с начала проведения налогового эксперимента превысило 2,3 млн .

«Известия» обратились в Минфин с просьбой рассказать о программах поддержки, в частности кредитования работающих на себя. В пресс-службе ведомства рекомендовали обратиться в «ответственное ведомство — Минэкономразвития». «Известия» направили туда запрос.