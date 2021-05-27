Что в статусе тебе моем: банки отказывают в кредитах самозанятым
Большинство банков отказывают самозанятым в выдаче кредита, требуя справку с места работы. С такими жалобами пользователей популярных форумов и групп в соцсетях ознакомились «Известия». В частности, работающие на себя граждане посетовали на отказ в оформлении займа в банках, несмотря на подтвержденный доход. Как выяснили «Известия», девять из 12 системно значимых кредитных организаций не готовы работать с фрилансерами. Тем временем, по данным ФНС, количество граждан, получивших статус самозанятого, превысило 2,3 млн.
Сам себе кредитор
Оформить кредит в банке оказалось делом непростым, а зачастую и невозможным, поделились с «Известиями» граждане, получившие статус самозанятых. Большинство опрошенных рассказали о том, что многие крупные кредитные организации не готовы работать с категорией клиентов, которые не могут предоставить справку с места работы. А бумагу о доходах из налоговой там не рассматривают.
По словам Андрея, юриста из Москвы, в начале мая он обратился за кредитом в МКБ, «Русский стандарт» и Райффайзенбанк, но не смог оформить заем на сумму в полмиллиона рублей. Согласно представленной справке, в январе доходы Андрея были нулевыми, а в феврале, марте и апреле — 200 тыс., 135 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно.
В конце 2019-го оформил кредитную карту в «Тинькофф», израсходовав все средства через пару месяцев, погасил долг полностью, рассказал «Известиям» строитель Игорь из Ленинградской области, добавив, что это вся его кредитная история. В начале 2021-го он обращался в Россельхозбанк, но попытка взять заем не увенчалась успехом.
— После подачи документов и ожидания почти в месяц я получил отказ без каких-либо объяснений. Складывается ощущение, что всё предлагаемое банками — просто реклама, а услуг как таковых и нет. Во всяком случае я не встречал ни одного счастливчика. Сейчас у меня кредит наличными в первой организации, которую упомянул. Но там сумма небольшая, — подытожил Игорь.
По словам жительницы столицы блогера Варвары, банки не воспринимают всерьез самозанятых. Она поделилась, что узнавала, возможно ли переоформить ранее взятую ипотеку на себя, будучи фрилансером. Но дело не доходило до реальной сделки, уточнила она, добавив, что рядовые специалисты отвечали: всё решает руководство.
— На днях хочу обратиться в организацию, где брала ипотеку 50/50 с бывшим партнером. Понимаю, что идея обречена на провал. Но всё равно попробую, — добавила Варвара.
Вместе с тем среди опрошенных были и те, кто, будучи самозанятым, смог оформить заем. Одни респонденты сказали, что получили деньги с первого раза и всю запрашиваемую сумму, а другие — не сразу и меньшую сумму, чем планировали. Некоторые фрилансеры отметили, что не обращались за ссудой в банки.
Больше нет, чем да
«Известия» позвонили в кол-центры 12 системно значимых банков, восемь из них сказали, что не работают с самозанятыми, так как необходимы справки о подтверждении доходов и официальном трудоустройстве. В их числе: ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Юникредитбанк, МКБ, «Открытие», ПСБ и Райффайзенбанк. В Альфа-банке могут предоставить работающим на себя только кредитку.
Кредитовать фрилансеров готовы в «Сбере», Совкомбанке и Россельхозбанке, рассказали в их кол-центрах. При этом выяснилось, что у этих банков немало требований, которым нужно соответствовать. Например, регистрация в качестве самозанятого не ранее чем 3–6 месяцев назад. Есть и лимиты по сумме займа, к примеру в РСХБ до 750 тыс. При этом гарантии, что кредит будет одобрен, нет.
«Известия» спросили топ-30 банков об условиях кредитования самозанятых граждан. В «Сбере» отметили, что выдают фрилансерам потребкредиты без обеспечения на общих условиях, но понадобится справка о состоянии доходов по форме ФНС. В ВТБ сообщили, что кредитуют самозанятых, в том числе предлагают таким клиентам автозаймы. Хотя в кол-центре сказали, что вовсе не обслуживают работающих на себя граждан.
В Абсолют Банке и «Санкт-Петербурге» для самозанятых доступны ипотека, потребкредиты и банковские карты. А РНКБ только в мае запустил выдачу кредитов для таких граждан. В «Русском стандарте» и «Дом.рф» отметили, что отдельных продуктов для этого сегмента клиентов нет. В последнем допустили их запуск в обозримом будущем.
По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», из топ-100 (по активам) банков кредиты для самозанятых есть только в 12, из которых большинство — региональные. Например, Кубань кредит, Банк Казани и др. По ставкам всё сложно, признаются там, так как по ссудам наличными реальные проценты существенно отличаются от заявленных.
Дискриминация в действии
Для кредитных организаций самозанятые менее привлекательны, так как уровень их дохода непостоянен, отметил аналитик НКР Дмитрий Рышков. По его словам, кредитование фрилансеров — новый продукт, а существующие риск-политики банков ориентированы преимущественно на традиционных заемщиков и не позволяют в полной мере учесть риск данного сегмента. Всё это приводит к отказам в ссуде и высоким ставкам для покрытия рисков.
Действительно, наблюдается кредитная дискриминация самозанятых граждан, согласился директор по стратегическим коммуникациям «Рокет Ворк» (платформы по работе с фрилансерами) Дмитрий Дригайло. По его словам, вероятно, банки не хотят рисковать, особенно на волне проблем, вызванных коронакризисом. В их понимании фрилансер практически как потенциальный безработный, несмотря на идеальную кредитную историю и справки о доходах, добавил он.
Хотя законных оснований для отказа у банкиров нет, напротив, есть рекомендации ЦБ — принимать справки об уплаченном налоге самозанятыми в качестве доказательства легального дохода, указал эксперт.
— С платежеспособностью у самозанятых всё неплохо. Около 30% из них — вчерашние ИП с действующим бизнесом. Для многих самозанятость — скорее дополнительный доход. Больше зарабатывают дизайнеры, копирайтеры, IT-специалисты и др. Но и у остальных мастеров по маникюру, строителей, репетиторов доходы не меньше средних по стране, — подчеркнул Дмитрий Дригайло.
По его мнению, банкам стоит реформировать системы автоматического скоринга, а государству задуматься об участниках эксперимента.
По данным ФНС, число граждан, получивших статус самозанятого, с начала проведения налогового эксперимента превысило 2,3 млн.
«Известия» обратились в Минфин с просьбой рассказать о программах поддержки, в частности кредитования работающих на себя. В пресс-службе ведомства рекомендовали обратиться в «ответственное ведомство — Минэкономразвития». «Известия» направили туда запрос.